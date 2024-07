Niżańscy policjanci zatrzymali 3 kierujących, którzy wsiedli za kierownicę, mimo wypitego wcześniej alkoholu. To wynik wzmożonych kontroli w ramach działań “Trzeźwy poranek”. W ciągu kilku godzin skontrolowano blisko 200 kierowców.

– Celem akcji była poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg i eliminowanie z ruchu tych, którzy stwarzają realne zagrożenia, przede wszystkim nietrzeźwych kierowców – informuje KPP w Nisku.

Funkcjonariusze skontrolowali w tym czasie blisko 200 kierowców. Podczas prowadzonych działań, policjanci ujawnili 3 kierujących, którzy wcześniej pili alkohol.

W poniedziałek po godz. 5, w Zarzeczu, policjanci zatrzymali do kontroli osobowego fiata, za kierownicą którego siedziała 31-latka. Z kolei po godz. 7, policyjny patrol pełniący służbę na terenie gminy Jarocin, zatrzymał do kontroli 44-latka kierującego skodą. Przed godz. 8, na terenie Rudnika nad Sanem, funkcjonariusze zatrzymali do kontroli 47-latkę kierującą osobowym chevroletem.

Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości u każdego z trojga kierujących, wskazało blisko pół promila alkoholu w ich organizmach. Oprócz zatrzymanych praw jazdy, kierowcy odpowiedzą za jazdę w stanie po użyciu alkoholu.