Trwa nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji programu „Dobry start”. To 300 zł na każdego ucznia do 20. roku życia. Wnioski można składać do końca listopada.

Do tej pory w województwie podkarpackim złożono 67 tys. wniosków a łączna kwota wypłat przekroczyła 76 tys. zł.

Program „Dobry start” to 300 zł na wyprawkę szkolną dla wszystkich uczniów do 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami uczącymi się w szkole – do 24. roku życia. – Nie obowiązuje tu kryterium dochodowe. Świadczenie nie obejmuje studentów oraz dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole – przypomina Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Podkarpaciu.

Składać wnioski można było już od początku lipca, a nabór potrwa do końca listopada tego roku. Wnioskować o świadczenie można wyłącznie online za pośrednictwem: portalu PUE ZUS lub aplikacji mobilnej mZUS, portalu Emp@tia, bankowości elektronicznej.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku. Do ZUS codziennie wpływają nowe wnioski. W całym kraju złożono ich już ponad 1,3 mln.