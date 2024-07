Zakończył się nabór do IX edycji Relacji. Międzypokoleniowych Spotkań Teatralnych organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli. W tym roku wpłynęło 74 zgłoszenia, z których do wrześniowego konkursu wybrano 13 spektakli oraz 5 spektakli rezerwowych.

Do udziału w konkursie zapraszane są teatry amatorskie, które tworzą reprezentanci różnych pokoleń lub te mające w swoim repertuarze realizacje sceniczne podejmujące zagadnienie międzypokoleniowości. W tym roku na stalowowolskiej scenie teatralnej widzowie będą mogli obejrzeć następujące spektakle: „Camus She, Bye”, Teatr Fieter, Ozimek„Cudawianki”, Alicja Wojnarowska, Dębica, „EXIT”, Teatr Krzyk, Maszewo, „Hipokamp”, Teatralna Grupa Młodzieżowa Teatru Dormana, Będzin, „Kobiety w oblężeniu”, Teatr Ryba Latająca, Mazańcowice k/ Bielska-Białej, „Kolędnicy”, Teatr Kapslok, Warszawa, „Łysa śpiewaczka”, Teatr Ad Hoc, Stalowa Wola, „Marvin”, Teatr Komedii Valldal, Grupa Teatralna Naco Tomi, Gdynia, „namacalNie”, T.Lab, Dębica, „Oresteja Selftape”, Teatr Projektor, Kraków, „Pokocham ją siłą woli”, Teatr Albo Nigdy, Kraków, „Strużki”, Skansen teatralny, Czerwonak, „Wir”, Studio Tańca Współczesnego TENDI, Chorzów.

Od początku Relacjom towarzyszy temat przewodni. W pierwszej edycji były to punkty wspólne, w drugiej – nieuchronność konfliktu i negocjacja wspólnych korzyści, w trzeciej kontynuacja dzieła i tradycji, natomiast czwarta edycja to spojrzenie na styl późny w kulturze. W piątej odsłonie MST organizatorzy zwrócili się w stronę „dziecięcej naiwności”. Tematem przewodnim szóstej edycji była władza pamięci i pragnienie odzyskania przeszłości. W VII edycji organizatorzy kierowali uwagę w stronę „zagubionych ścieżek” inspirując się szeroko komentowaną powieścią „Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli” Radka Raka. W VIII edycji tematem przewodnim była „potrzeba tożsamości” i zbiór mów i rozmów „W środku jesteśmy baśnią” Wiesława Myśliwskiego. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest „możliwość schronienia”.

Relacje. Międzypokoleniowe Spotkania Teatralne to ogólnopolski festiwal dla amatorskich zespołów teatralnych. W ciągu dziewięciu lat festiwal rozrósł się – przybyło wydarzeń towarzyszących, zgłasza się coraz więcej zespołów, które chcą zaprezentować efekty swojej teatralnej pracy. – Tematem przewodnim IX edycji jest „możliwość schronienia”, a wypłynął on z inspiracji opowiadaniami Brunona Schulza „Emeryt” i „Samotność” oraz opowiadaniem „Schron” Franza Kafki. Bohaterowie tych utworów, przygotowując się do starości, mówią o potrzebie zapasów na trudny czas, gromadzenia plonów życia, zadbanych, wypielęgnowanych relacji. Czasem jednak przygotowanie do starości polega na budowie schronu – zamkniętej bezpiecznej przestrzeni. Refleksje te zebrała Aleksandra Smusz w artykule pt. Wariacje na temat starości w opowiadaniach Brunona Schulza (w: Starość i młodość w literaturze i kulturze pod red. Michała Kurana, 2016): Mówiąc o potrzebie robienia zapasów na chude lata, najpewniej miał na myśli konieczność przygotowania się do starości – przede wszystkim pod względem relacji z ludźmi, co stanowić miałoby jedyny sposób na uniknięcie samotności w jesieni życia – informują organizatorzy.

Na Relacje składają się dwie grupy działań: konkurs na najlepszy spektakl międzypokoleniowy oraz wydarzenia towarzyszące. W Relacjach mogą wziąć udział amatorskie zespoły teatralne (ze szczególnym uwzględnieniem grup międzypokoleniowych), które w swoich spektaklach poruszają zagadnienie dialogu między młodością i starością oraz nawiązują do zaproponowanego w danej edycji tematu przewodniego. Uczestnikami Relacji mogą być osoby w każdym wieku. „Amatorskość” w tym przypadku rozumiana jest jako brak w obsadzie zgłoszonego spektaklu osób z dyplomami aktorskimi.

Jury zawodowe Relacji IX Międzypokoleniowych Spotkań Teatralnych przyzna następujące nagrody: I nagrodę – Grand Prix Relacji IX Międzypokoleniowych Spotkań Teatralnych” (5 000 zł), II nagrodę (3 500 zł), III nagrodę (2 000 zł), wyróżnienia (pula: 4 000 zł). Jury Młodzieżowe przyzna nagrodę im. Józefa Żmudy (2 000 zł) za uważność przedstawienia problemu istotnego dla młodego pokolenia.

Przewidziana jest również Nagroda Publiczności (2 000 zł i rękodzielniczy festiwalowy szal) przyznawana przez widzów w drodze głosowania.

Tegoroczne relacje zaplanowano na 20-22 września.