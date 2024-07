Fundacja Szeptus serdecznie zaprasza na konferencję “Od idei do działania – konferencja popularyzująca profilaktykę i edukację w zakresie zdrowia”, która odbędzie się 24 lipca 2024 r. w godz. 13:00 – 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli, II-Piętro.

Konferencja ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz edukacji zdrowotnej. Jest to wyjątkowa okazja do poszerzenia wiedzy na temat najważniejszych zagadnień zdrowotnych, które dotykają nas na co dzień, a także do nawiązania cennych kontaktów i wymiany doświadczeń.

W programie konferencji zostaną poruszone kluczowe tematy związane z profilaktyką chorób nowotworowych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki raka czerniaka. Eksperci z dziedziny medycyny podzielą się swoimi doświadczeniami i najnowszymi wynikami badań, wskazując na istotne aspekty wczesnego wykrywania i skutecznego leczenia nowotworów skóry.

Ponadto, konferencja przybliży zagadnienia związane z opieką nad chorymi paliatywnymi. Omówione zostaną najnowsze metody i podejścia w opiece paliatywnej, które mają na celu poprawę jakości życia pacjentów w zaawansowanych stadiach choroby. Prelegenci przedstawią również praktyczne wskazówki dotyczące wsparcia rodzin i opiekunów osób przewlekle chorych.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie akcja profilaktyczna badania znamion przez lekarzy dermatologów. Uczestnicy będą mieli możliwość bezpłatnego skonsultowania się ze specjalistami oraz wykonania badania znamion, co jest kluczowym elementem wczesnej diagnozy i profilaktyki czerniaka.

Podczas wydarzenia będzie prowadzona również rejestracja potencjalnych dawców szpiku przez Fundację DKMS.

Patronat honorowy nad konferencją objął Podkarpacki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie, co podkreśla wagę i znaczenie tego wydarzenia dla lokalnej społeczności.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką zdrowotną do udziału w konferencji. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Dołącz do nas 24 lipca i stań się częścią społeczności świadomej i aktywnie dbającej o swoje zdrowie!

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.