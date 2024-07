Gmina Pysznica szuka wykonawcy prac służących zachowaniu i zabezpieczeniu substancji zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w sołectwie Olszowiec. Oferty w postepowaniu można składać do 30 lipca.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac przy kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w następującym zakresie: prace konserwatorskie i renowacyjne wnętrza kaplicy w zakresie zgodnym z programem prac konserwatorskich oraz roboty budowlane w zakresie uszczelnienia połaci dachowej oraz stolarki okiennej i drzwiowej.

W programie prac konserwatorskich podana jest informacja iż kaplica wybudowana została w 1792 roku – chociaż jak podają

dokumentacje konserwatorskie z lat 1999/2000, datowanie kaplicy nie jest precyzyjne i wskazują ogólnie, że jest to przełom XVIII i XIX wieku. Dokumentacje wskazują również na fakt, iż z tego okresu pochodzi dekoracja malarska wnętrza kaplicy. Fundatorem kaplicy był Stanisław Wojciechowski. Zakrystia została w całości dostawiona w początkach XX wieku, zaś kruchta w okresie międzywojennym. W roku 1913 lub na początku 1914 był przeprowadzony remont dachu. Gonty zostały zdjęte, a w ich miejsce została położona blacha. Na wieży był

dzwon do I wojny światowej, zabrany przez wojska austriackie w 1915 roku. Ściany zewnętrzne kapliczki były obite gontami do 1992 roku, kiedy to rozpoczął się gruntowny jej remont. W

latach 70 XX w. została uszkodzona przez pożar, który udało się ugasić. Restaurowana w latach 90. XX w. (w dokumentacji z tego okresu dowiadujemy się, że prace remontowo konserwatorskie zostały przeprowadzone w ramach praktyk studenckich i miały na celu wzmocnienie osłabionej konstrukcji, a w ich wyniku uzupełniono ubytki kamiennej

podmurówki, co podniosło cały obiekt o 25 cm). Obecnie na dachu jest położona blacha miedziana, a ściany z zewnątrz są obite deskami, które zabezpieczają je przed zniszczeniem.

Wnętrze kaplicy wraz z pokrywającym ściany malowidłem zostało poddane konserwacji w latach 1999, 2000. Kaplica ta jest wpisana do rejestru zabytków.