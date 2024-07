18 lipca, w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli odbyła się konferencja, której tematem przewodnim było wzornictwo lasowiackie i legendarna Maria Kozłowa, która je odtwarzała.

Wydarzenie przyciągnęło wielu pasjonatów folkloru i sztuki ludowej. Podczas konferencji zaproszeni muzealnicy i badacze opowiadali o życiu i twórczości Marii Kozłowej.

– Z Ireną Godyń pojechałyśmy do pani Marii i ona, pamiętam to bardzo dobrze, uprzedzała mnie „Jola zobaczysz prawdziwą Lasowiaczkę, zobaczysz będziesz zafascynowana”. Nie pomyliła się. Dla mnie to było coś niesamowitego. Panią Marię bolała wtedy głowa, pamiętam siadłyśmy i zaczęłyśmy rozmawiać. Zaczęła wspominać swoje czasy i wieś, zaczęła nam pokazywać swoje najnowsze prace i ten ból głowy zupełnie jej przeszedł. Opowiadała nam z taką swarą, że momentami miałam wrażenie, że rozmawiam z młoda dziewczyną, pełną werwy, pełną ikry. Pani Maria potrafiła opowiadać tak cudownie i z takim zaangażowaniem, że człowiek by siedział i słuchał godzinami – wspominała swoje spotkanie z Marią Kozłową dr Jolanta Dragan.

Na konferencji omawiano także różnorodne aspekty twórczości Marii Kozłowej, takie jak techniki artystyczne wykorzystywane przez nią do tworzenia swoich dzieł, inspiracje czerpane z kultury lasowiackiej oraz znaczenie tradycyjnych wzorów dla współczesnego wzornictwa. Ponadto, poruszono kwestie związane z promocją dziedzictwa kulturowego regionu lasowiackiego oraz roli artystów w jego odtwarzaniu i reinterpretacji.

Konferencja była doskonałą okazją do spotkania i wymiany doświadczeń między artystami, badaczami, projektantami i wszystkimi zainteresowanymi tematyką wzornictwa lasowiackiego. Przyczyniła się także do jeszcze szerszego rozpowszechnienia i docenienia twórczości Marii Kozłowej oraz innych artystów działających w tej dziedzinie.