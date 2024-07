Pieski z niecierpliwością czekają na nowych właścicieli.

Dobek ma około 2 lat. Jest przyjaznym i wesołym psem. Bardzo dobrze dogaduje się z innymi psami. Czeka z utęsknieniem na dom.

Czesia to około roczna sunia, waży 12 kg. Ma przyjazne usposobienie. Szukamy dla niej kochającego domu.

Kontakt w sprawie adopcji:

Zwierzęcy Zakątek

Tel. 533-327-300; 693-909-344

Piorun to ok. 4-letni, cudny psiak w typie teriera. Doskonale dogaduje się z innymi psami. Uwielbia długie spacery również w towarzystwie innych psów. To idealny towarzysz dla osób lubiących piesze wędrówki.

Malina to urocza, średniej wielkości 3-letnia sunia. Malina dobrze dogaduje się ze spokojnymi psami. Jest bardzo energiczna, uwielbia zabawę i długie spacery. Malina to idealna towarzyszka dla spokojnych osób lubiących długie spacery.

Kontakt w sprawie adopcji:

Psia Przystań, tel. 602-199-204

www.psiaprzystan.pl

Pamiętaj, że adoptując psa, dajesz mu drugą szansę na szczęśliwe życie i napełniasz własne życie miłością i radością.