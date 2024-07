Miasto Stalowa Wola ogłosiło przetarg na zadanie pn. Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli. Chodzi o budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Oferty w postępowaniu można składać do 19 sierpnia.

Na oficjalnej stronie stalowowolskiego magistratu czytamy iż zadanie objęte jest prawem opcji i podzielone na osiem części.

– Część pierwsza obejmuje zaprojektowanie i budowę kolektora kanalizacji deszczowej do rzeki San. W części drugiej wykonawca zaprojektuje i wybuduje kolektor kanalizacji deszczowej odprowadzający wody opadowe i roztopowe do Barcówki, sieci wodociągowe wody na cele przemysłowe oraz kolektor kanalizacji przemysłowej dla Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola. Część trzecia dotyczy budowy dodatkowego odcinka sieci wody przemysłowej, od skrzyżowania projektowanych dróg nr 1 oraz nr 4 na terenie SPI (rondo), do komory zasuw w ul. Przyszowskiej, przed skrzyżowaniem z ul. Bojanowską. Część czwarta to budowa odcinka sieci wody przemysłowej od komory zasuw w ul. Przyszowskiej do komory zasuw w drodze nr 4, wzdłuż projektowanej drogi wojewódzkiej nr 871 – czytamy na stronie miasta Stalowa Wola.

Część piąta jak informuje magistrat to budowa odcinka sieci wody przemysłowej od komory zasuw w północnej części drogi nr 4 do włączenia z istniejącą siecią wodociągową gestora HSW-Wodociągi w drodze nr 3. Część szósta obejmuje zadania: kanalizacja sanitarna odprowadzająca ścieki sanitarne z północno-zachodniej części drogi nr 1 oraz z wschodniej części ul. Przyszowskiej do projektowanej pompowni SP4, sieć wodociągowa w północno – zachodniej części drogi nr 1 oraz wykonanie połączenia z projektowaną (przebudowa istniejącej sieci wg inwestycji stycznej) siecią wodociągową HSW w rejonie północno-zachodniego ronda na ul. Przyszowskiej (skrzyżowanie dróg nr 1 i Przyszowska). W części siódmej wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna odprowadzająca ścieki sanitarne z rejonu południowej części drogi nr 4 oraz sieć wodociągowa w rejonie południowej części drogi nr 4. W ostatniej, ósmej części zadania powstanie kanalizacja sanitarna odprowadzająca ścieki sanitarne z rejonu wschodniej części ul. Przyszowskiej (do skrzyżowania z ul. Bojanowską) oraz sieć wodociągowa w rejonie wschodniej części ul. Przyszowskiej (do skrzyżowania z ul. Bojanowską) – czytamy na stronie magistratu.

W zakres zadania wchodzą również inne opracowania projektowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

– Zgodnie ze skrupulatnie zaplanowaną kolejnością prac prowadzonych przy powstaniu Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola, przechodzimy do niezwykle ważnego zadania, które będzie kluczowe w prowadzeniu odpowiedzialnej i ekologicznej gospodarki wodnej. Nowoczesne kolektory wodne wraz z całą siatką połączeń zrzutowych i zwrotnych stworzą najbardziej zaawansowaną technicznie sieć wodno-kanalizacyjną w regionie. Możliwości pojemnościowe, ponowne wykorzystywanie wody przemysłowej oraz bezwzględne odseparowanie od wody pitnej to cechy wyróżniające ten projekt – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.