W najbliższą sobotę, 20 lipca o godzinie 17.30 w Ośrodku „Kibice Razem” w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki 40 odbędzie się spotkanie z wyjątkowym Gościem, uczestnikiem Powstania Warszawskiego – por. Janem Antonim Witkowskim ps. „Jaś”, łącznikiem Batalionu „Iwo”.

Jan Antoni Witkowski urodził się 20 listopada 1931 roku w miejscowości Zaskocz – przed wojną województwo pomorskie. W 1940 przeniósł się z rodzicami do Warszawy, a rok później zamieszkali w Kolbuszowej, następnie przez pewien czas w Cmolasie i we wsi Blizna położonej w trójkącie pomiędzy Mielcem, Kolbuszową i Dębicą. Tu w 22 sierpnia 1943 roku, dowództwo niemieckie postanowiło przenieść poligon szkolno-doświadczalny „cudownej broni” Hitlera, pocisków latających V-1 i rakiet balistycznych V-2 (A-4). Końcem roku 1943 wrócili do stolicy.

W trakcie Powstania Warszawskiego Jan Antoni Witkowski ps. „Jaś” był łącznikiem Batalionu „Iwo”. Przenosił meldunki ulicami i piwnicami walczącego miasta. Kilkukrotnie uniknął śmierci, między innymi: w trakcie bezpośredniego ostrzału z samolotów i po zawaleniu się jego domu, kiedy wyciągnięto go spod gruzów.