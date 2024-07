– Cieszę się, że doprowadziliśmy budowę tego pomnika do końca. I myślę, że mistrz Andrzej Pityński i pierwszy przewodniczący komitetu honorowego, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski, tam z góry patrzą na nas i bardzo się z tego powodu cieszą. Może w przyszłości doczekamy się, gdy już nasi rządzący nie będą sługami narodu ukraińskiego, że pod tym pomnikiem złożą kwiaty i wieńce najwyżsi dostojnicy z Polski – tak 14 lipca, do wielotysięcznego tłumu zebranego w Domostawie w gminie Jarocin wokół pomnika Rzeź Wołyńska, mówił Zbigniew Walczak, prezes Społecznego Komitetu Budowy tego monumentu.

Plac wokół znanej już szeroko, wielkiej rzeźby orła z rozpostartymi skrzydłami i z wyciętym w korpusie krzyżem, mimo padającego od rana deszczu zapełniał się przybyłymi tu z całej Polski. Przyjeżdżali autokarami, busami, samochodami, rowerami i motocyklami, przychodzili pieszo.

– To dla mnie patriotyczny nakaz, tu trzeba dziś być. Tylko tyle mogę oddać tym wszystkim, tak okrutnie pomordowanym – usłyszeliśmy od jednego z uczestników (potomka kresowiaków), który wraz z rodziną przyjechał do Domostawy z Wrocławia.

Wielu przyniosło z sobą biało-czerwone flagi i proporce z orłem, które tysiącami falowały potem nad tłumem. A gdy o godz. 11 rozpoczęły się uroczystości – wyszło słońce.

Nie było żadnego biskupa

Polową mszę św. pod przewodnictwem ks. Antoniego Moskala, przewodniczącego Honorowego Komitetu Budowy Pomnika Rzeź Wołyńska (zastąpił zmarłego w styczniu 2024 r. ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego) koncelebrowało 12 kapłanów i zakonników: ks. Ryszard Halwa, redaktor naczelny pisma „Moja Rodzina” i portalu Prawy.pl; ks. Franciszek Partyka, proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa w Tarnogórze; ks. Mariusz Lizończyk, proboszcz parafii św. Brata Alberta w Jaworznie; ks. dr Ireneusz Bruski, prezes Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza; ks. Paweł Łukaszka, proboszcz parafii Narodzenia św. Jana w Korzkwi (Małopolska), hokeista olimpijczyk; ks. Mariusz Majewski z Jeleniej Góry, ks. ojciec Krzysztof Lewandowski i ks. Ryszard Krakowski, kapelani Rajdu Katyńskiego; ojciec Stanisław Wardęga, ks. Ryszard Stradomski z Florydy, ks. Witold Józef Kowalów z Wołynia, rezydent parafii w Ostrogu k. Łucka; ks. Ryszard Szymkowiak, proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy.

– Jak myślicie, kogo wśród nas dzisiaj nie ma? Tak, nie ma księdza biskupa. Żadnego biskupa nie ma – mówił do zebranych ks. Moskal. Przypomniał też, że Kuria Diecezjalna w Sandomierzu długo nie wyrażała oficjalnej zgody na odprawienie 14 lipca przy pomniku polowej mszy św. A jak się dowiaduje „Sztafeta”, na uroczystości chciał przybyć biskup Marian Buczek, w przeszłości m.in. biskup pomocniczy we Lwowie, ale Kuria nie zgodziła się na jego obecność.

Koniec tułaczki pomnika

– Nadszedł wreszcie długo wyczekiwany moment – odsłonięcia pomnika Andrzeja Pityńskiego Rzeź Wołyńska. Po latach tułaczki i przeciwności losu, znalazł on wreszcie swoje miejsce. Również data nie jest przypadkowa, bo trzy dni wcześniej przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców w latach 1939-1947 – powiedział, otwierając uroczystości, Jacek Siembida, wiceprezes Społecznego Komitetu Budowy Pomnika.

A nawiązując do ofiar rzezi, przywołał słowa z III części „Dziadów” Adama Mickiewicza: Jeśli zapomnę o nich/ Ty, Boże na niebie/ Zapomnij o mnie.

Lista obecności w Domostawie

W szczytowym momencie, wokół pomnika zgromadziło się, jak szacują organizatorzy, ok. 15 tys. ludzi. Przybyły różne grupy rekonstrukcyjne, liczne delegacje organizacji kresowych i kombatanckich, strzeleckich, patriotycznych i narodowych, harcerze. Zjechali motocykliści, m.in. z Rajdu Katyńskiego, była też konnica, rycerze, górale, a nawet… Królowa ostatniej Parady 3 Maja w Chicago, 18-letnia Gabriela Ner (jej rodzice wyjechali do USA z Leżajska).

Przy pomniku stanęła Grupa Rekonstrukcyjno-Historyczna im. płk Tadeusza Zieleniewskiego z Majdanu Obleszcze w powiecie kraśnickim, a dowódcą uroczystości był ogniomistrz Mirosław Wielgus, w przeszłości strażak PSP w Stalowej Woli. Półkolem za monumentem ustawiły się liczne poczty sztandarowe (wśród nich Stowarzyszenia Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich ze Stalowej Woli), a o muzyczną oprawę zadbał Zespół Wokalny Hubal z Hrubieszowa.

Podczas uroczystości wysłuchano też dwóch poruszających wierszy potomka kresowiaków, Antoniego Wysockiego: „Łuny nad Wołyniem” i „Rodakom pomordowanym na Kresach”. Przeczytał je sam autor.

Tylko przez prawdę do pojednania

– Prosimy dzisiaj szczególnie, aby ta ofiara naszych rodaków, była ofiarą, która wyda owoce nawrócenia dla tych, którzy w dalszym ciągu żyją w zakłamaniu, czy to osoby duchowne, czy świeckie, które utrudniają nam pamięć o tej bolesnej zbrodni, jaka dokonała się na naszych Kresach Wschodnich – mówił ks. Moskal, sam z dumą nazywający siebie „polskim nacjonalistą”.

Podkreślał, że pojednanie polsko-ukraińskie może się odbyć tylko w prawdzie: przez wydobycie kości pomordowanych oraz ich godny, chrześcijański pochówek w oznaczonych grobach.

– Tam, gdzie będziecie, mówcie prawdę, mimo że ta prawda wielu boli, wielu chciałoby ją zakłamać. Mówią, że dzisiaj są ważniejsze sprawy, a jakie są ważniejsze niż Bóg, Honor i Ojczyzna? Tylko prawda nas może wyzwolić – powiedział ksiądz Antoni Moskal.

Ubolewał też nad postawą w tej sprawie rządzących Polską, na czele z prezydentem Andrzejem Dudą. Pytał, jak to możliwe, że najwyższe polskie odznaczenie, Order Orła Białego, ma zarówno Andrzej Pityński, jak i prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

– Hańba! – skandowali w odpowiedzi zebrani.

Przeprosił zmarłego księdza

Kapłan wspomniał także o swoich problemach z władzą kościelną (po 16 latach „karnie” przeniesiono go z probostwa w Borownicy w gminie Bircza, do Pielni (powiat sanocki), gdzie jest tylko administratorem, i świecką (wielogodzinne przesłuchanie). Że to wszystko spotyka go za upominanie się o prawdę o Wołyniu.

Mówił też o tym, że zabroniono mu przemawiać na pogrzebie ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.

– Dlatego dzisiaj przepraszam Cię, że od tych wielkich tego świata otrzymałeś baty i takie boleści. Nie tylko od świeckich, ale także od duchownych – zwrócił się do zmarłego.

Tu jest Polska!

Ks. Moskal nawiązał też do „zbyt drastycznej”, dla niektórych, symboliki pomnika (dziecko nadziane na długie widły i główki dzieci nabite na sztachety), do tego, że „rani on Ukraińców i niszczy dobre stosunki z Ukrainą”.

– A kiedy one były dobre? – pytał, podkreślając, że cały pomnik jest przejmującym i do głębi prawdziwym świadectwem tej okrutnej zbrodni. Przypomniał też, że kiedy kolejne miasta w Polsce odmawiały, by Rzeź Wołyńska stanęła na ich terenie, to pomnik miał trafić do USA.

– Ale dzięki takim ludziom jak Zbigniew Walczak, pomnik stanął w tej gminie – podkreślił ks. Moskal.

– Dziękujemy! Tu jest Polska! – wtórowali i klaskali zgromadzeni.

Byli i sprawiedliwi Ukraińcy

Po mszy św. zabrzmiał Hymn Polski, na maszt wciągnięto biało-czerwoną flagę, a gospodarz uroczystości, wójt gminy Jarocin, Tomasz Podpora, witał przybyłych gości. Mówił też o tym, że „pomnika nie chciały Jelenia Góra, Toruń czy Rzeszów”.

– Tutaj nie chodzi o zemstę, ale o prawdę i pamięć historyczną. Niech ten odsłonięty dzisiaj pomnik będzie przestrogą dla przyszłych pokoleń, niech nie dzieli, ale łączy oba narody – powiedział, zaznaczając jednocześnie, iż „byli i sprawiedliwi Ukraińcy, którzy pomagali polskim sąsiadom”.

Wójt Podpora ma też nadzieję, że wzniesienie pomnika przyczyni się do wzrostu świadomości wśród Ukraińców, bo jako osoba pomagająca im po rosyjskiej agresji w lutym 2022 r., widzi, że „wielu z nich nie ma świadomości tego ludobójstwa na Polakach”.

Walczak marzy o muzeum

O problemach z lokalizacją pomnika mówił także Zbigniew Walczak.

– Chciałbym przeprosić tych, którzy uważają, że pomnik powinien stanąć w bardziej godnym miejscu. Więc przepraszam, że nie byłem prezydentem Warszawy, Rzeszowa, Stalowej Woli, Kielc. W listopadzie 2018 r. mistrz Andrzej Pityński osobiście zaakceptował lokalizację pomnika w tym miejscu – podkreślił Walczak. Wyraził też nadzieję, że „może w przyszłości doczekamy się, gdy już nasi rządzący nie będą sługami narodu ukraińskiego, że pod tym pomnikiem złożą kwiaty i wieńce najwyżsi dostojnicy z Polski”.

Przypomniał również zebranym, iż komitet czerpie środki tylko od osób prywatnych i różnych organizacji, że nie wspomaga go państwo polskie. A teren wokół pomnika to ciągle wielki plac budowy, że wylano fundamenty pod Ścianę Pamięci, a za rok, kiedy dobiegnie końca I etap budowy Memoriału Ofiar Ukraińskiego Ludobójstwa na Kresach Wschodnich, odbędą się przy pomniku uroczystości zamykające ten okres inwestycji.

– Moim dalszym marzeniem jest, aby tutaj, na tym placu, powstało muzeum dokumentujące losy ofiar rzezi wołyńskiej. Sami, jako społeczny komitet, się na to nie porwiemy, ale to, że Państwo tak licznie tutaj dziś przybyli, to dodaje nam ducha – mówił Zbigniew Walczak.

Odsłonięcie i poświęcenie

Biało-czerwoną wstęgę przy odsłonięciu pomnika przecinało 12 osób: Aniela Olszówka – była przewodnicząca Rady Gminy Jarocin, Jolanta Wołoszyn – obecna przewodnicząca Rady Gminy Jarocin, Grażyna Pityńska-Kumik – prezes Fundacji Patriotycznej im. Andrzeja Pityńskiego, Zygmunt Bielski – adiutant finansowy Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (SWAP) Okręg 2 w Nowym Jorku, Witold Zych i Mieczysław Wójcik – członkowie Komitetu Honorowego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Rzeź Wołyńska, Witold Listowski – prezes Stowarzyszenia Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu, Tomasz Ziemski – autor koncepcji Memoriału Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich, Zygmunt Walczak, Tomasz Podpora i ks. Antoni Moskal. Każda z tych osób otrzymała kawałek biało-czerwonej szarfy zdjętej z pomnika.

Po odsłonięciu, monument poświęciło czterech kapłanów, na czele z ks. Moskalem.

Przejmujący Apel Pamięci

Kolejnym punktem uroczystości był Apel Pamięci. Przejmujący tekst przygotowali Stanisław Siembida i ppłk w stanie spocz. Janusz Jakubowski, a odczytał go Piotr Groszek, komendant grupy rekonstrukcyjnej z Majdanu Obleszcze.

Początek i pierwsze wezwanie Apelu brzmiało tak:

– Mieszkańcy gminy Jarocin, rodziny ofiar rzezi wołyńskiej, kombatanci, duchowni, rekonstruktorzy, harcerze, rodacy.

Stajemy dziś, na ziemi jarocińskiej, do uroczystego apelu w 81. rocznicę krwawej niedzieli – apogeum eksterminacji ludności polskiej na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, a także na Lubelszczyźnie i Rzeszowszczyźnie. Eksterminacji rozpoczętej spontanicznie we wrześniu 1939 r. i trwającej do zakończenia Akcji Wisła. Zaplanowanej przez szowinistów spod znaku tak zwanej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, zaczadzonych zbrodniczą doktryną Dymytro Doncowa, głównego ideologa tej ludobójczej formacji. A dokonanej przez ogarniętą szałem mordowania tzw. Ukraińską Powstańczą Armię – zbrojne ramię tej organizacji, kierowanej przez kolaborującego z Niemcami Stefana Banderę, oraz zwykłych Ukraińców.

Gromadzimy się dziś, aby przywołać pamięć poległych i zamordowanych, którzy na ołtarzu Ojczyzny złożyli ofiarę najwyższą: własną krew i życie, ponosząc śmierć męczeńską, zadaną na przeszło trzysta okrutnych sposobów, jakich do tego czasu nie znał Rodzaj Ludzki.

– Wzywam pomordowanych z 56 miejscowości, których nazwy są wypisane na skrzydłach pomnika autorstwa śp. mistrza Andrzeja Pityńskiego. Wzywam pomordowanych leżących w dołach śmierci na niepoświęconej ziemi i pozostałych miejscowości, w tym tych zrównanych z ziemią. Wzywam matki i nienarodzone dzieci, dzieci i młodzież, które nie doczekały pełnoletności i nie założyli rodzin. Zamordowanych w bestialski, barbarzyński sposób, niejednokrotnie przez swych sąsiadów, opętanych nienawiścią do Polaków. Stańcie do Apelu!

– Zginęli śmiercią męczeńską! – zabrzmiało w odpowiedzi.

Mistrz Pityński powróci do Ojczyzny

Tę część uroczystości zakończyła salwa honorowa. Następnie rozpoczęły się wystąpienia zaproszonych gości. Był to blok 11 przemówień (z obecnych na uroczystości posłów głos zabrał tylko Andrzej Zapałowski jako członek Honorowego Komitetu Budowy Pomnika).

Grażyna Pityńska-Kumik poinformowała wtedy, iż – zgodnie z ostatnią wolą Andrzeja Pityńskiego – gdy pomnik stanął już w Polsce, prochy mistrza wrócą z USA do Polski, a pogrzeb odbędzie się w październiku, w Ulanowie.

– Tata życzył sobie być pochowany w wspólnym grobie z młodszym bratem Januszkiem, który utonął jako mały chłopiec, w rodzinnej miejscowości w Ulanowie w Polsce. Ma się tak stać jednak dopiero wtedy, gdy ostatnie monumentalne dzieło Mistrza, pomnik Rzeź Wołyńska zostanie oficjalnie odsłonięte na polskiej ziemi, a hasło BÓG – HONOR – OJCZYZNA zatriumfuje w pełnej krasie w wolnej, niepodległej Polsce – tak starszy syn Andrzeja Pityńskiego, Aleksander, mówił 27 września 2020 r. na uroczystościach pogrzebowych ojca w Nowym Jorku.

Do premiera i prezydenta RP

Zebrani, poprzez aklamację przyjęli też treść wystąpienia do premiera i prezydenta RP. Przedstawił je Witold Gadowski, członek Honorowego Komitetu Budowy Pomnika. Czytamy w nim m.in.:

– Zebrani 14 lipca, Roku Pańskiego 2024 na oficjalnym odsłonięciu pomnika Zbrodni Wołyńskiej popełnionej przez Ukraińców, domagamy się od prezydenta i premiera rządu RP natychmiastowego zwrócenia się do prezydenta Ukrainy z żądaniem wydania bezwarunkowej zgody ma masowe ekshumacje pomordowanych przez bojówki ukraińskie Polaków. Nasze siostry i bracia muszą wreszcie być po chrześcijańsku pogrzebani, trafić do oznaczonych grobów, gdyż tak nakazuje prawo boskie i ludzkie. W miejscach ich kaźni muszą stanąć pomniki upamiętniające ich męczeństwo. Prezydent i premier muszą także zażądać oficjalnego stanowiska Ukrainy, w którym nastąpią przeprosiny wobec narodu polskiego za zbrodnie popełnione przez ukraińskich nacjonalistów pod wodzą Bandery. Domagamy się zadośćuczynienia ze strony Ukrainy dla rodzin pomordowanych. (…) Żądamy szybkich decyzji i konkretnych działań na rzecz polskiej racji stanu. Żadne okoliczności geopolityczne i koniunkturalne nie mogą prowadzić do przemilczania zbrodni i marginalizowania tych, którzy domagają się zadośćuczynienia skrzywdzonym. (…)

Zebrani zgodzili się także, by kandydat na prezydenta RP w przyszłorocznych wyborach, którego wyłonią środowiska polonijne, swoją kampanię rozpoczął właśnie od złożenia hołdu ofiarom rzezi wołyńskiej, przy pomniku w Domostawie.

Były odznaczenia, będą honory

Wręczono też odznaczenia osobom zaangażowanym w powstanie pomnika i równocześnie spontanicznie składano pod nim wieńce i kwiaty (pierwotnie ta ceremonia miała zakończyć uroczystości). Na koniec odczytano więc listę 190 delegacji, które złożyły wieńce, kwiaty i zapaliły znicze, a Jacek Siembida podziękował wszystkim uczestnikom uroczystości.

Głos raz jeszcze zabrał też Zbigniew Walczak. Zapowiedział uhonorowanie wszystkich darczyńców i sponsorów, dzięki którym pomnik Rzeź Wołyńska powstał i stanął w Domostawie. Forma tego uhonorowania jest na razie otwarta.

***

Pomnik Rzeź Wołyńska, autorstwa Andrzeja Pityńskiego (1947-2020) odlano z brązu w 2018 r. w Gliwickich Zakładach Urządzeń Technicznych.

Upamiętnia, jak się szacuje, ok. 100 tys. Polaków bestialsko zamordowanych przez Ukraińców na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1942-47. Fundatorem monumentu było Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce Okręg 2 w Nowym Jorku. Pomnik będzie częścią, planowanego w miejscu jego lokalizacji Memoriału Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich. Stanął w Domostawie w gminie Jarocin, obok drogi S19 (wcześniej jego przyjęcia odmówił Rzeszów, Jelenia Góra, Toruń, Stalowa Wola, Kielce).

Pomnik stanowi wysoka na 14 metrów rzeźba orła w koronie z rozłożonymi skrzydłami, na których (po obu stronach) umieszczono nazwy 56 polskich miejscowości spacyfikowanych przez Ukraińców. Z przodu monumentu, u góry, widnieją dwie daty 1942 i 1947, a po obu stronach głowy orła, napis: CZEŚĆ ICH PAMIĘCI.

W środku orła znajduje się wycięty krzyż, a w nim trójzębne widły, symbolizujące tryzub, na które nadziane jest ciało dziecka. U jego podstawy, z jednej strony (awers), stoi rodzina z dziećmi, ogarnięta płomieniami. Pod nimi widnieje napis: RZEŹ WOŁYŃSKA. Z drugiej strony (rewers) znajdują się trzy główki dzieci nabite na sztachety płotu, również umieszczone w płomieniach. Także z tyły pomnika, na dole, widnieją daty: 1942 i 1947. Na górze, po obu stronach głowy orła, widnieje natomiast napis: BOŻE NASZ BOŻE CZEGOŚ NAS OPUŚCIŁ.

– W sumie, w tym pomniku chodzi o prawdę i oddanie czci i hołdu tysiącom bestialsko pomordowanych Polaków. Bez ujawnienia tej prawdy i przyznania się winowajców, nie można mówić o współpracy Polski i Ukrainy w przyszłości – tak Andrzej Pityński mówił o swoim dziele w wywiadzie dla „Sztafety”, podczas swej ostatniej wizyty w Polsce, latem 2017 r.

Fot. Stanisław Chudy (45), Daniel Tracz (10), Mariusz Biel (4), Telewizja Miejska Stalowa Wola (1)