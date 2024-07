Wracamy na stadiony piłkarskie! 19 lipca ruszają rozgrywki Betclik 1. liga. W pierwszym meczu sezonu 2024/25 Odra Opole podejmie Ruch Chorzów. Nasza Stal rozpocznie ligową batalię w sobotę, 20 lipca, od spotkania z Górnikiem Łęczna.

– Tak jak rok temu nie miałem wpływu na terminarz – przypomnę, że cztery pierwsze mecze graliśmy na wyjazdach – tak samo jest teraz. Górnik Łęczna nie jest wymarzonym rywalem na początek. To solidny, bardzo trudny i niewygodny przeciwnik, ale w tej lidze nie ma ani jednego łatwego rywala. Zapewniam jednak, że nikogo nie będziemy się bać, z każdym podejmiemy walkę – mówi trener Stali, Ireneusz Pietrzykowski.

Porażka ze „Słoniami” i zwycięstwo z Bronią Radom

Ubiegłej soboty jego podopieczni rozegrali dwa ostatnie sparingi. W pierwszym przegrali w Niecieczy z Bruk-Betem Termalicą, w drugim pokonali w Stalowej Woli, Broń Radom.

Stal w spotkaniu z jedenastką z Niecieczy, z którą zmierzy się nasza drużyna w lidze w 8. kolejce (31 sierpnia), testowała trzech nowych piłkarzy, m.in. 32-letniego Senegalczyka Émile Thiakane, który ostatni sezon spędził w Wiśle Płock, a wcześniej przez 3 lata reprezentował Puszczę Niepołomice i Koronę Kielce. Mało prawdopodobne, by podpisał umowę ze Stalą…

O zwycięstwie „Słoni” zadecydowała lepsza ich skuteczność w pierwszej połowie. W 10. minucie bramkę zdobył Karasek, a tuż przed przerwą zaskoczył Mikołaja Smyłka jego ziomek, tak jak on pochodzący z Lublina, 22-letni Bruno Wacławek.

W meczu z Bronią, rozgrywanym w Stalowej Woli, Stal dominował od początku do końca, dokumentując to zdobyciem trzech bramek. Wszystkie zdobyli piłkarze, którzy dołączyli tego lata do Stali: Jakub Švec, Krystian Lelek, Dawid Łącki. W Bronii wystąpił w drugiej połowie Adrian Dziubiński, piłkarz „Stalówki” w latach 2016-2019 (24 goli).

Nie chce żeby jego piłkarze skupili się na lagowaniu

– Przegraliśmy z Niecieczą, ale nasza gra, szczególnie w ataku wyglądała obiecująco. Niestety, tradycji stało się zadość, czyli zabrakło wykończenia pod bramką gospodarzy. Natomiast, przyznaję, że nie byłem zadowolony z naszej gry w obronie. Jakaś taka była od początku do końca rozregulowana. Natomiast w meczu z Bronią widać było przez cały czas, która drużyna jest z trzeciej ligi, a która z pierwszej – podsumował grę swojej drużyny w dwóch ostatnich sparingach trener Pietrzykowski i dodał, że zależy mu na tym, żeby Stal kontynuowała grę, z jakiej była rozpoznawalna w ubiegłym sezonie w 2 lidze.

– Mam nadzieję, że nasza faza gry z piłką wciąż będzie na wysokim poziomie. Że I liga nie wybije tego z głowy moim piłkarzom. Że nie będą skupiać się na lagowaniu piłki pod pole karne rywala – podkreśla Ireneusz Pietrzykowski, który w sobotę po raz 50. poprowadzi „zielono-czarnych” w rozgrywkach ligowych. Przypomnijmy, że zadebiutował 25 marca 2023 roku, zwycięstwem wyjazdowym z Chełmianką 2:0.

Wiemy kogo chcemy, czekamy spokojnie, monitorujemy rynek

Po sezonie 23/24 ze Stalą pożegnało się 8 piłkarzy. Lucjan Klisiewicz wrócił z wypożyczenia do Puszczy. Olivier Sukiennicki został sprzedany do Wisły Kraków. Umów na kolejny sezon nie przedłużono z Dominikiem Malugą, Maciejem Wojtakiem, Piotrem Rogalą, Wojciechem Muzyką, Łukaszem Sewerynem, a Bartosz Pikuła, który wiosna występował w czwartoligowym Sokole Kamień został wypożyczony do rezerw krakowskiej Wisły. Nie wiadomo natomiast, jak dalej potoczą się piłkarskie losy Dominika Kościelniaka. Trener Pietrzykowski już od dawna nie widzi dla niego miejsca w drużynie, ale umowa to… umowa. Piłkarz ma ważny kontrakt jeszcze przez rok.

Miejsca tych, którzy odeszli, zajmą: Borys Freilich z Pogoni II Szczecin (obrońca/20 l.), Dominik Jończy z Zagłębia Sosnowiec (obrońca/27 l.), Krystian Lelek z Hutnika Kraków (pomocnik/21 l.), Dawid Łącki z Polonii Warszawa (napastnik/19 l.), Cyprian Pchełka z Legii II (pomocnik/17 l.) Warszawa), Słowak Jakub Švec z FC ViOn Zlaté Moravce (napastnik/26 l.), Adam Wilk z Cracovii (bramkarz/26 l.), Kamil Wojtkowski z Motoru Lublin (pomocnik/26 l.). Do szerokiej kadry zostaną wciągnięci także wychowankowie, wyróżniający się w meczach juniorskich.

– Rynek transferowy jest w tym sezonie czynny bardzo długo i na pewno skorzystamy jeszcze z jego usług – mówi trener Pietrzykowski. – Mamy cztery wakaty, ale na siłę nikogo sprowadzać nie zamierzamy. Spokojnie czekamy, monitorujemy to wszystko, co dzieje się na rynku piłkarskim i zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie. Wiemy, kogo chcemy, na jakie pozycje i o jakich profilach.

Kto za rok będzie się cieszył, a kto płakał?

I liga pozyskała nowego tytularnego, bardzo możnego sponsora, firmę Betclic i na pewno pod kątem marketingowym zmieniła swoje oblicze. Czy również piłkarsko pójdzie w górę? O tym dopiero się przekonamy.

Po 32. latach wrócił do Ekstraklasy Motor Lublin, po 19. latach GKS Katowice, a po roku Lechia Gdańsk. W ich miejsce zagra trzech spadkowiczów: ŁKS Łódź, Ruch Chorzów i Warta Poznań.

Do II ligi po sezonie 2023/24 zostały zdegradowane: Zagłębie Sosnowiec, Podbeskidzie Bielsko-Biała i Resovia. Zastąpią je: Kotwica Kołobrzeg, Pogoń Siedlce i nasza Stal.

Kto w czerwcu 2025 rok będzie miał największe powody do zadowolenia, a komu przyjdzie przełknąć gorzką pigułkę? Odpowiedź na te pytania zna jedynie… AI, czyli sztuczna inteligencja. Według niej mistrzostwo I ligi w sezonie 2024/25 i promocję do Ekstraklasy zdobędzie Odra Opole, z drugiego miejsca awansuje Arka Gdynia, a w strefie barażowej zwycięsko znajdą się: Ruch, Kotwica, ŁKS i Wisła Kraków. I to ona uzupełni o barażach ekstraklasową stawkę.

AI wskazała także kluby, które zostaną zdegradowane do II ligi: Termalica Bruk-Bet Nieciecza (16. miejsce), Polonia Warszawa (17), Stal Stalowa Wola (18).