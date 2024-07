W poniedziałek, 15 lipca Polski Komitet Olimpijski podał skład polskiej reprezentacji na XXIII Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024.

Wśród 213 zawodniczek i zawodników, którzy wylecą do Francji jest chodziarz Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola – Artur Brzozowski i wychowanka Sparty Stalowa Wola, którą do momentu rozpoczęcia studiów w Rzeszowie, reprezentowała przez ponad 10 lat, aktualnie zawodniczka Resovii – Anna Wielgosz.

Na pięciu igrzyskach była tylko Irena Szewińska

Dla Artura Brzozowskiego będą to już czwarte Igrzyska Olimpijskie w karierze. Więcej startów ma tylko niekwestionowana Królowa polskiej lekkiej atletyki, Irena Szewińska, która reprezentowała nasz kraj w pięciu igrzyskach (1964, 1968, 1972, 1976, 1980).

Artur Brzozowski olimpijski debiut zanotował w Pekinie w 2008 roku na dystansie 50 km i nie był to wymarzony start. Na 15-km zawodnik Znicza Biłgoraj, bo ten właśnie klub reprezentował w Chinach, został zdyskwalifikowany przez sędziów. Cztery lata później w Londynie, Brzozowskiego zabrakło w polskiej reprezentacji, ale w Rio de Janeiro w 2016 wystartował ponownie. Uzyskał 47. czas na dystansie 20 km. Kolejne igrzyska odbyły się 5 lat później w 2021 roku w Tokio. Artur Brzozowski wystartował na królewskim dystansie 50 km i zameldował się na mecie na miejscu 12. Przypomnijmy, że „złoto” w tej konkurencji zdobył Polak, Dawid Tomala.

W Paryżu urodzony w Nisku mieszkaniec Hucisk w gminie Harasiuki – Artur Brzozowski będzie startował w wieku 39 lat i 4 miesięcy.

W Paryżu pobiegnie szybciej niż w Tokio

Również w niżańskim szpitalu przyszła na świat druga „nasza” reprezentantka na IO Paryż 2024 – Anna Wielgosz, obecnie zawodniczka Resovii. Przed trzema laty absolwentka LO w Jeżowem i Uniwersytetu Rzeszowskiego kierunek fizjoterapia, debiutowała w Tokio w biegu na 800 m. Pod panieńskim nazwiskiem Sabat. Zakończyła swój udział w igrzyskach na eliminacjach, uzyskując czas 2:03,20.

Od tamtego czasu bardzo dużo zmieniło się w życiu nie tylko sportowym, ale także prywatnym, byłej zawodniczki Sparty, która przygodę z bieganiem rozpoczynała u trenera Edwarda Sudoła w… Jacie, bo tam w podstawówce był on nauczycielem wuefu. Na treningi dojeżdżała z Jeżowego rowerem.

Pół roku po olimpiadzie Anna wyszła za mąż za Marcina Wielgosza, a kilka miesięcy później wywalczyła brązowy medal mistrzostw Europy w Monachium w biegu na 800 m (1:59,87) i zadebiutowała w mistrzostwach świata w USA. Zakończyła je w półfinale.

Po raz pierwszy więcej kobiet

Sportowców w Paryżu mieć będziemy 213. Po raz pierwszy w historii więcej będzie kobiet (113) niż mężczyzn (100). Największą część reprezentacji stanowić będą lekkoatleci – 59 osoby (+ 6 rezerwowych), sporty wodne – 22 osoby, kajakarze – 14 osób.

Chorążymi reprezentacji podczas ceremonii otwarcia igrzysk będą: Anita Włodarczyk – 3-krotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem oraz Przemysław Zamojski – kapitan drużyny koszykarzy 3×3. Szefem polskiej misji olimpijskiej jest Tomasz Majewski – czterokrotny uczestnik IO, dwukrotny złoty medalista w pchnięciu kulą (Pekin 2008 i Londyn 2012).

W Paryżu polskich sportowców wspomagać będzie 251 osób współpracujących, w tym 110 trenerów. W kadrze znajdzie się także 12 koni, które do Francji udadzą się wraz ze swoimi jeźdźcami. Polska reprezentowana będzie w 28 dyscyplinach sportowych. Najmłodszą polską zawodniczką w Paryżu będzie lekkoatletka AZS UWM Olsztyn – Anastazja Kuś (ur. 11 maja 2007 r.), a najmłodszym zawodnikiem, tenisista stołowy Dartomu Bogoria Grodzisk Mazowiecki, mistrz Europy do lat 21 – Miłosz Redzimski (ur. 10 września 2006 r.)

Natomiast najstarsi w naszej ekipie to dwójka jeźdźców: Katarzyna Milczarek z Warszawy (ur. 2 września 1965 r.) oraz Robert Powała, trenujący na co dzień we Włoszech, zawodnik KJ Sokół Damasławek (ur. 12 października 1971 r.)

Szóstka z lekkiej, piątka z siatkówki

W składzie polskiej reprezentacji na IO w Paryżu znalazło się 14 sportowców z województwa podkarpackiego. Najliczniej będzie reprezentowany Developres Rzeszów. Do Francji poleci cztery zawodniczki z klubu, który w ubiegłym sezonie wywalczył wicemistrzostwo Polski: rozgrywająca Katarzyna Wenerska, libero Aleksandra Szczygłowska i środkowe bloku: Magdalena Jurczyk i Agnieszka Korneluk (nowa zawodniczka rzeszowskiego klubu, wcześniej przez 4 lata Chemik Police). Także męska siatkówka będzie mieć swojego reprezentanta. Będzie nim libero Asseco Resovii Paweł Zatorski. W kadrze znalazł się również Jakub Kochanowski, który w czerwcu przeniósł się z Asseco do Projektu Warszawa.

Lekkoatletów z Podkarpacia pojedzie do Paryża sześciu: sprinterzy Resovii: Oliwer Wdowik (100 m) i Albert Komański (200 m), Magdalena Niemczyk z Tiki-Taka Kolbuszowa (sztafeta 4×100 m), chodziarka Stali Mielec, Katarzyna Zdziebło (20 km) i wymienieniu już wcześniej Anna Wielgosz z Resovi (800 m) i Artur Brzozowski ze Stali Stalowa Wola (chód 20 km).

Podkarpacką drużynę uzupełnią: skoczek do wody Stali Rzeszów Robert Łukaszewicz (wieża 10 m) i tenisistki stołowe: Zuzanna Wielgos (Fibrain AZS Politechniki Rzeszowskiej) oraz Natalia Bajor (KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg).

Ceremonia otwarcia igrzysk zaplanowana jest na 26 lipca. Będzie to pierwsza w historii nowożytnych igrzysk olimpijskich uroczystość, która odbędzie się nie na stadionie, lecz na otwartej przestrzeni. Areną, na której zaprezentują się sportowcy z niemal całego świata będzie płynąca przez Paryż Sekwana.