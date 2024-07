Stanisław Popek otrzymał Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Artysta-rzeźbiarz związany z Powiatem Stalowowolskim odebrał go podczas 26. edycji Gali Nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego, która odbyła się 4 lipca w Rzeszowie.

Z prośbą o wystąpienie z wnioskiem o nadanie zasłużonemu artyście Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis, już w ubiegłym roku zwrócił się do Marszałka Województwa Podkarpackiego, starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny. – Pan Stanisław Popek ma wspaniały dorobek artystyczny, dlatego bardzo zależało nam, aby go podkreślić i w szczególny sposób uhonorować jego wkład w kulturę. A Gloria Artis to najwyższe wyróżnienie w tej dziedzinie – mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Wspomniane odznaczenie na wniosek Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, nadał 7 marca 2024 r. Stanisławowi Popkowi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiej Sienkiewicz. Natomiast samo wręczenie medalu odbyło się w dniu 4 lipca podczas 26. edycji Gali Nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego, która odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczenie artyście-rzeźbiarzowi wręczył wicewojewoda Wiesław Buż, zaś dyplom marszałek Władysław Ortyl.

Stanisław Popek to artysta rzeźbiarz pochodzący z Pysznicy. Ukończył studia na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, na Wydziale Rzeźby w pracowni prof. Jacka Pugeta. Dyplom uzyskał w pracowni doc. Wandy Ślędzińskiej w 1970 roku. Całe swoje życie zawodowe i osobiste poświęcił pracy twórczej, w której w dużej mierze uwagę skupiał wokół swojej małej ojczyzny. Jego płaskorzeźby znajdują się w Stalowej Woli, Nisku, Tarnobrzegu czy Połańcu. Zorganizował wiele indywidualnych wystaw, a jego prace prezentowane były, m.in. we Lwowie, Rzeszowie, Krakowie i Warszawie. W 2023 roku ukończył dzieło swego życia, wystawę pn. „Ku niebiańskiemu wernisażowi”, dostępną w Domu Pracy Twórczej w Kochanach, na terenie gminy Pysznica. Jest laureatem kilku nagród i wyróżnień, stypendystą Ministra Kultury i Sztuki w 1975 roku. W 2023 roku został uhonorowany Nagrodą Marszałka Województwa Podkarpackiego „Znak Kultury”.