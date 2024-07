W niedzielę, 14 lipca na stalowowolskich Błoniach Nadsańskich miała miejsce inscenizacja historyczna w wykonaniu grup rekonstrukcji historycznej, ukazująca dramat ludobójstwa dokonanego na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu. Narrację poprowadził prof. nadz. dr hab. Andrzej Olejko.

– Widzowie, dzięki wspaniałemu występowi rekonstruktorów, zbudowanej z tej okazji scenografii i rekwizytom, przenieśli się do wołyńskiej wioski lat 40-tych XX wieku. Mieszkańcy, żyjący do tej pory we wzajemnej zgodzie i poszanowaniu, zostali zaatakowani przez ukraińskich nacjonalistów spod znaku Bandery – czytamy na stronie UM w Stalowej Woli.

Partnerami wydarzenia byli Federacja Patriotyczna, Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Podkarpacki, Podkarpackie Stowarzyszenie Miłośników Militariów, Fundacja Przywróćmy Pamięć, Grupa Rekonstrukcji

Historycznej Zakłady Południowe, oraz Stowarzyszenie Kibiców Stali Stalowa Wola.

O bezpieczeństwo zadbali OSP Stalowa Wola oraz OSP Stalowa Wola – Osiedle Charzewice. Wsparcie

techniczne zapewnił Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli.