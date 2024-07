W dniu 26 czerwca br. odbyła się czwarta sesja Rady Gminy, podczas której radni dyskutowali nad raportem o stanie gminy oraz sprawozdaniem finansowym za 2023 r., na podstawie którego odbyło się głosowanie nad absolutorium dla Wójta Gminy za 2023 r. Tego dnia Wójt wraz z Przewodniczącą Rady Gminy wręczyli zaświadczenia o wyborze trzynastu sołtysom, którzy rozpoczęli kolejną kadencję.

Czerwcowa sesja, jak co roku miała uroczysty charakter. To czas dyskusji i głosowań podsumowujących poprzedni rok. Pośród tematów sesji został przedstawiony raport o stanie gminy za 2023 r. oraz sprawozdanie finansowe z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. W trakcie dyskusji radni pozytywnie ocenili działania podejmowane przez Wójta Gminy, Pawła Gardego, których efektem jest mnogość inwestycji oraz znaczne środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych. Ocena wykonania budżetu gminy w 2023 r. dokonana przez RIO również nie pozostawia wątpliwości co do wysokiej jakości realizowanych dochodów i wydatków gminy. Radni doceniając powyższe jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium.

Podczas sesji byli obecni także sołtysi, którzy w dniu 16 czerwca otrzymali mandat zaufania mieszkańców do pełnienia tej niełatwej funkcji przez najbliższą kadencję. Otrzymali oni z rąk Przewodniczącej Rady Gminy oraz Wójta Gminy zaświadczenia o wyborze wraz z życzeniami skutecznej służby na rzecz lokalnych społeczności.

W poszczególnych sołectwach sołtysami od dnia wyborów są:

Agatówka – Łukasz Moskal

Dzierdziówka – Grzegorz Garanty

Kępie Zaleszańskie – Anna Rębisz

Kotowa Wola – Kazimierz Paterek

Majdan Zbydniowski – Andrzej Krawczyk

Motycze Szlacheckie – Agnieszka Mazur

Obojna – Bogumił Tutak

Pilchów – Małgorzata Stefańska

Skowierzyn – Damian Samołyk

Turbia – Magdalena Górak

Wólka Turebska – Elwira Karbarz

Zaleszany – Mateusz Środek

Zbydniów – Michał Dziuba