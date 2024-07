Coroczna tradycja organizowania Święta Plonów, czyli Dożynek Powiatu Niżańskiego, w tym roku będzie kultywowana w Jarocinie.

Najważniejsze święto rolników, będące ukoronowaniem ich ciężkiej pracy, to niewątpliwie jedno z najważniejszych uroczystości na mapie inicjatyw organizowanych przy udziale Powiatu Niżańskiego. Świętowanie Dożynek Powiatu Niżańskiego odbędzie się na terenie rekreacyjnym przy scenie plenerowej nad zbiornikiem wodnym w Jarocinie. Do wspólnego świętowania zapraszają Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wójt Gminy Jarocin Tomasz Podpora.

Gmina Jarocin, położona w powiecie niżańskim, znana jest z malowniczych krajobrazów, bogatej historii oraz licznych inicjatyw kulturalnych. Uroczystości dożynkowe zorganizowane zostaną we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Państwa Jarocin, z którym Powiat Niżański, jako współorganizator, podpisał umowę na realizację zadania publicznego pn. „Dożynki Powiatu Niżańskiego –2024”.

Stowarzyszenie brało udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2024 r. w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego oraz woli działania członków tej organizacji pozarządowej, w Powiecie Niżańskim w 2024 roku zostaną zorganizowane Dożynki Powiatu Niżańskiego – Jarocin 2024.

Umowę na realizację zadania podpisali, w imieniu Powiatu, Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Józef Sroka oraz w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Państwa Jarocin, Prezes Anna Momot oraz Wiceprezes Justyna Kubasiewicz. Przy podpisaniu umowy obecny był Wójt Gminy Jarocin Tomasz Podpora, Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Powiatu Anna Orzoł oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Jarocinie Sylwia Głuszak.

Wzorem lat poprzednich, podczas świętowania Dożynek Powiatowych, będą przygotowane stoiska wystawowe dla każdej z gmin, które zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców Powiatu Niżańskiego, jak również mieszkańców powiatów sąsiednich. Dożynki są doskonałą okazją do spotkań rodzinnych, poznania lokalnych potraw prezentowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Powiatu Niżańskiego, jak również do promocji miejscowych artystów, a także okazją do wielu zabaw dla najmłodszych uczestników Dożynek. Zwieńczeniem świętowania są organizowane koncerty, które rokrocznie licznie przyciągają przed scenę mieszkańców okolicznych miejscowości.

Święto Plonów – tak nazywana uroczystość dożynkowa, oprócz prezentacji szeroko pojętej kultury, ma również na celu uhonorowanie rolników za ich całoroczną pracę.

– Już dziś, zapraszam Państwa na tegoroczne Dożynki Powiatu Niżańskiego, które odbędą się w Gminie Jarocin, przy scenie plenerowej nad zbiornikiem wodnym w Jarocinie, w niedzielę 18 sierpnia br. Coroczne organizowanie dożynek powiatowych jest okazją do wdzięczności rolnikom za trud i ciężką pracę w gospodarstwie. To wyjątkowe wydarzenie, pełne tradycji i wspólnoty, z pewnością dostarczy niezapomnianych wrażeń wszystkim uczestnikom. Do zobaczenia w Jarocinie! – zachęca Starosta Niżański Robert Bednarz.