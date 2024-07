– Lato to dla nas okres działania na pełnych obrotach – mówi Karolina Kutyła z Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nisku. Zapytaliśmy o to, czy z nadejściem lata pracownicy niżańskiej placówki kulturalnej odpoczywają po zakończeniu sezonu artystycznego. Dowiedzieliśmy się, że co prawda w Sokole zwieszone zostały zajęcia stałe, odpoczywają instruktorzy i na urlop udają się pojedynczy pracownicy, ale letni czas dla NCK oznacza wejście w tryb intensywnej pracy, którą częściej widać w plenerze.

Wakacje w Nisku zapowiadają się ciekawie. Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” przygotowało ofertę, która urozmaici czas tym, którzy pozostają w mieście w trakcie letnich miesięcy. Jest sporo zajęć dla dzieci, ale także starsi znajdą coś dla siebie.

Witaj lato!

– Za nami rozpoczęcie sezonu wakacyjnego, czyli impreza „Let.Nisko. Powitanie lata nad Zalewem Podwolina w Nisku”. Zakończyła się pierwsza tura półkolonii artystycznych w domu kultury w Nisku. Spora grupa dzieci wzięła udział w tygodniowym programie pod hasłem „Dzieciaki śmieciaki”. W tym czasie budynek NCK zmienił się w plac zabaw zarządzany przez małych artystów, którzy przygotowywali się do nagrania autorskiego filmiku. Samodzielnie wymyślili do niego scenariusz, przygotowali lalki, scenografię. Codziennie ćwiczyli piosenkę finałową i grę aktorską. Efekty niebawem będzie można zobaczyć w sieci. Za dwa tygodnie kolejna grupa dzieci weźmie udział w drugiej turze półkolonii, tym razem pod hasłem „Leśne skrzaty”. Przygotowaliśmy dla dzieci kreatywne zajęcia, których tematyka inspirowana jest światem natury. Będą warsztaty, pogadanki, gra terenowa i wiele innych atrakcji. Już w tym tygodniu ruszyły tygodniowe półkolonie w oddziale w Zarzeczu i w Nowosielcu. Tam również zadbano o ciekawy program. Dzieci wezmą udział w zajęciach plastycznych, aktywnościach ruchowych, zabawach w plenerze, wyjadą na basen, obejrzą film i spektakl teatralny – opowiada „Sztafecie” pani Karolina.

Nie tylko dla dzieci

Zajęcia w ramach półkolonii to propozycja już zamknięta. Biorą w niej udział dzieci, które z dużym wyprzedzeniem zostały zapisane przez swoich rodziców. Listy naboru zapełniły się błyskawicznie. Nadal można jednak skorzystać z pozostałych atrakcji.

– Pod koniec lipca zaprosimy dzieci i ich rodziny do „Wakacyjnej artystycznej pracowni plenerowej”. Będzie to dwunaste spotkanie z cyklu „Rodzinny kolektyw”. Tym razem spotkamy się 28 lipca na osiedlu Tysiąclecia w Nisku. Pod okiem instruktorów każdy chętny wykona magiczną sakiewkę, zakładkę do książki i unikatową pamiątkę z wakacji. Drugie takie artystyczne spotkanie zaplanowaliśmy 18 sierpnia na osiedlu Słowackiego w Nisku. Zajęcia w ramach „Wakacyjnej artystycznej pracowni plenerowej” są bezpłatne. Jeszcze inną propozycją dla dzieci i młodzieży są odpłatne artystyczne warsztaty, które zaplanowaliśmy w pierwszej połowie sierpnia. Pierwsze z nich to trzydniowe warsztaty rysunkowe „Manga”, drugie to dwudniowe warsztaty wokalno-aktorskie i trzecie, bardzo ciekawe, architektoniczne warsztaty modelarskie. Na tych ostatnich uczestnicy będą pracować nad modelami zabytkowego budynku niżańskiego Sokoła – mówi Karolina Kutyła.

Wakacje w Nisku to dobry czas, by nadrobić zaległości filmowe. Kino „Sokół” działa przez cały lipiec.

Od 15 do 19 lipca najmłodszych widzów niżańskiej kino zaprasza na premierowy film animowany „Gru i Minionki. Pod Przykrywką”. W stałym repertuarze kinowym znajdą się także inne interesujące filmy dla dzieci i dorosłych. Oprócz seansów w kinie, dodatkową propozycją są plenerowe projekcje w Parku Miejskim w Nisku. Widzowie oglądają filmy wybrane w plebiscycie internautów, w każdy piątek lipca o godzinie 20.

Potańcówki w parku

Park Miejski w Nisku zdecydowanie tętni życiem w tym sezonie. W czerwcu odbyły się tam dwie imprezy dla dzieci. Teraz można oglądać tam filmy, ale jak się okazuje to nie wszystko.

– W Parku Miejskim w Nisku można także potańczyć. Razem z Burmistrzem Gminy i Miasta Nisko i Radą Seniorów zapraszamy na „Potańcówki miejskie”. Pierwsza odbędzie się 18 lipca, kolejna 22 sierpnia. To świetna okazja, by potańczyć, spędzić udany wieczór w miłym towarzystwie. W Parku Miejskim czeka nas jeszcze jedno ważne i wyczekiwane przez mieszkańców wydarzenie. Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja „Niżańskiego Festiwalu Kultury Łowieckiej”. Na festiwal zapraszamy 4 sierpnia. Tradycyjnie czeka nas wiele atrakcji, a wśród nich prezentacje, pokazy, koncerty, mnóstwo tematycznych stoisk – zachęca Karolina Kutyła z NCK „Sokół”.

Oddziały Niżańskiego Centrum Kultury także nie próżnują, przygotowują się do plenerowych imprez w Zarzeczu i Nowosielcu. Sezon letni NCK zakończy 1 września imprezą plenerową nad Zalewem Podwolina. Szczegóły tego wydarzenia, podobnie jak pozostałych wakacyjnych propozycji można poznać zaglądając na stronę internetową i portale społecznościowe NCK „Sokół”.