W sobotę Stal Stalowa Wola rozegrała dwa ostatnie przed inauguracją rozgrywek Betclic 1. liga sparingi. W pierwszym przegrała w Niecieczy z Bruk-Betem Termalicą 0:2, w drugim pokonała w Stalowej Woli, Broń Radom 3:0.

W spotkaniu z jedenastką z Niecieczy, z którą zmierzy się w rozgrywkach ligowych 31 sierpnia, trener Ireneusz Pietrzykowski testował 3 piłkarzy, m.in. Émile Thiakane. 32-letni Senegalczyk ostatni sezon spędził w Wiśle Płock, a a wcześniej przez 3 lata reprezentował Puszczę Niepołomice, do której trafił z Korony Kielce. Jednak raczej mało prawdopodobne, żeby ten pomocnik dołączył do zespołu Stali.

Spotkanie w Niecieczy było wyrównane, a o zwycięstwie „Słoni” zadecydował lepsza skuteczność w pierwszej połowie. W 10. minucie pierwszą bramkę dla gospodarzy zdobył Kacper Karasek, a tuż przed przerwą zaskoczył Mikołaja Smyłka, 22-letni wychowanek BKS Lublin, Bruno Wacławek.

W drugim meczu, rozgrywanym na bocznym boisku PCPN w Stalowej Woli, Stal dominowała od początku do końca, dokumentując to zdobyciem trzech bramek. Wszystkie zdobyli piłkarze, którzy dołączyli niedawno do naszej drużyny: Jakub Švec, Krystian Lelek, Dawid Łącki. Ten ostatni trafił jeszcze raz do bramki Broni, ale sędzia uznał, że był na pozycji spalonej.

BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA – STAL STALOWA WOLA 2:0 (2:0)

1-0 Karasek (10), 2-0 Wacławek (45)

BRUK-BET TERMALICA (wyjściowa jedenastka): Mleczko – Marcinkowski, Biedrzycki, Farbiszewski, Wacławek, Karasek, Różycki, Hilbrycht, Nowakowski, Cieśla, Deisadze.

STAL: Smyłek – Zaucha, Banach (59 zawodnik testowany), Oko, Furtak, Urban (46 Wojtkowski), Soszyński, Pioterczak, Thiakane (73 Łącki), Górski (73 Pchełka), Chełmecki (46 zawodnik testowany).

STAL STALOWA WOLA – BROŃ RADOM 3:0 (2:0)

1-0 Svec (8), 2-0 Lelek (45), 3-0 Łącki (55)

STAL: Wilk – Kowalski, Jończy, zawodnik testowany I, Freilich, zawodnik testowany II, Imiela, Pchełka, Lelek, Svec, Łącki. Po przerwie grali także: Bystrek, Rębisz, Stępak, Saj, Łukawski, Kogut.

BROŃ (I połowa): Kosiorek – Piwowarczyk, Wrześniewski, Górka, Banaszkiewicz, Kobiera, Kowalski, zawodnik testowany I, zawodnik testowany 2, Putin, Timite. II połowa: Faryna – Głogowski, Wrześniewski (75 Banaszkiewicz), Jarzębski, Faye, Dziubiński, Garnysz, Stawiarz, Kucharski (75 Piwowarczyk), testowany, Stawiarz.