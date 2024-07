W czwartek, 11 lipca doszło do zatrzymania 25-letniej dróżniczki, która pełniła dyżur na jednym ze strzeżonych przejazdów kolejowych w Stalowej Woli będąc pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało, że miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Kobiecie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

– Dyżurny stalowowolskiej jednostki otrzymał zgłoszenie, że na jednym ze strzeżonych przejazdów kolejowych w Stalowej Woli może pracować nietrzeźwa osoba. Na posterunek dróżnika natychmiast został skierowany policyjny patrol. W rozmowie ze zgłaszającym ustalono, że podczas dojazdu do przejazdu kolejowego, rogatki nagle zostały opuszczone, a po przejeździe pociągu, kobieta znajdująca się przy pulpicie, miała problem z jego obsługą, co wzbudziło niepokój kierowcy – relacjonuje KPP w Stalowej Woli.

Na miejscu funkcjonariusze zastali 25-letnią mieszkankę Stalowej Woli. Przeprowadzone badanie wykazało w jej organizmie ponad dwa promile alkoholu.

-O zdarzeniu mundurowi poinformowali dyżurnego ruchu, który na miejsce skierował zastępstwo. 25-latka została zatrzymana i trafiła do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu kobieta zostanie przesłuchania na okoliczność pełnienia czynności związanych z bezpieczeństwem ruchu pojazdów mechanicznych, będąc w stanie nietrzeźwości. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności – informuje KPP w Stalowej Woli.