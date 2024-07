Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Stalowej Woli rajcy dali zielone światło na przystąpienie miasta Stalowa Wola do Związku Miast Polskich. „Za” podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 19 radnych, jeden radny był przeciw, dwóch wstrzymało się do głosu.

Związek Miast Polskich, istniejący od 1917 roku, jest największą i najstarszą organizacją samorządową w Polsce, zrzeszającą ponad 350 miast. Jego głównym celem jest reprezentowanie interesów miast na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz wspieranie ich rozwoju poprzez wspólne projekty i programy. Organizacja skupia się też na promowaniu dobrych praktyk w zarządzaniu samorządowym oraz wspieraniu inicjatyw lokalnych.

– Wysokość składki członkowskiej w 2024 roku wynosi 0,4007 zł od mieszkańca miasta rocznie. Liczbę mieszkańców ustala się według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedniego opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny. W pierwszym roku składkę przelicza się proporcjonalnie do liczby miesięcy członkostwa w Związku liczonych od miesiąca następującego po przyjęciu do Związku przez Zarząd Związku. Wg danych GUS Miasto na 30 czerwca 2023 roku zamieszkiwało 55 500 mieszkańców, co daje nam składkę w 2024 roku w wysokości 9 266,19 zł – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Wątpliwości co do słuszności przyłączenia się Stalowej Woli do ZMP zgłaszał radny Andrzej Dorosz. – Jaki jest sens przystępowania do tego związku, miasto Stalowa Wola nigdy do tego związku nie należało i nie było widać w związku z tym jakichś deficytów z tego tytułu – mówił radny Andrzej Dorosz. Dodał, że obawia się czy to działanie przyniesie miastu jakąkolwiek korzyść.

– Związek Miast Polskich jest od dłuższego czasu istotnym i ważnym partnerem naszego samorządu. Związek Miast Polskich jest ważnym partnerem oceny, wsparcia i prowadzenia merytorycznego projektów finansowanych z narzędzi poza budżetem Unii Europejskiej, a więc mechanizmu państw które czerpią z korzyści gospodarczych funkcjonowania wspólnego rynku, braku granic natomiast nie są formalnie członkami Unii Europejskiej, przede wszystkim chodzi o środki Norwegii, Szwajcarii. I projekt norweski, który mamy zrealizowany, który prowadziliśmy był przy kluczowym udziale Związku Miast Polskich. W tej chwili przygotowujemy się do nie mniejszego projektu środków szwajcarskich, gdzie również partnerem merytorycznym jest ZMP. (…) Kwestia wiedzy czy uczestniczenia w działaniach z zakresu legislacji, oceny tych skutków jest również istotna, ja bym jej nie przesądzał jako najważniejszej pod tym względem, bo to co ma być zrobione na szczeblu krajowym będzie zrobione, bardziej chodzi o wcześniejszą informację i wiedzę o skutkach i zmianach regulacji, które się szykują. To ważne abyśmy o pewnych decyzjach, mieli sygnały, które dają możliwość korekty naszych działań czy planów które podejmujemy. Miasto Stalowa Wola ze swoim autorytetem, ze swoim działaniem również niestandardowym w moim przekonaniu powinno funkcjonować na forum ZMP aby również tam być nie tylko tą stroną, która oczekuje jakiegoś zysku, żeby być również tą stroną, która dzieli się swoimi doświadczeniami – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.