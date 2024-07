W czwartek 4 lipca w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” świętowali niżańscy Działacze Kultury. Z tej okazji wszystkim osobom zaangażowanym w krzewienie kultury życzenia złożył Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Konrad Krzyżak.

– Drodzy Państwo, Koleżanki i Koledzy, powiem Przyjaciele, bo mam zaszczyt również być laureatem tytułu „Działacz kultury”, więc wszyscy jesteśmy jedną rodziną tutaj i bardzo się z tego powodu cieszę. Bez kultury nie ma człowieka, bo dzieje człowieka to są dzieje kultury materialnej i niematerialnej. Jeżeli nie wytwarzalibyśmy kultury to niewiele różnilibyśmy się od innych stworzeń, zwierząt. Człowieka kształtuje właśnie to, że ma wyższe uczucia i tworzy kulturę, co znane było już w prehistorii. Wkładacie drodzy Państwo w kulturę całe swoje życie. Wszystko robicie z poświęceniem, kosztem swoich najbliższych, bo to kochacie. I za to należy wam się drodzy Państwo wielki szacunek i podziękowanie, gdyż Nisko bez was byłoby dużo bardziej ubogie. Dziękuję – powiedział Konrad Krzyżak.

W gronie docenionych artystów i animatorów znaleźli się w tym roku: Józef Sroka, Michał Zagaja, Karolina Kutyła, Beata Puskarczyk, ks. dr hab. Tomasz Moskal oraz Komenda Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Nisku.

Działacze z rąk burmistrza otrzymali okolicznościowe statuetki, dyplomy i kwiaty. W imieniu swoim oraz starosty Powiatu Niżańskiego życzenia i podziękowania złożył Józef Sroka wicestarosta Powiatu Niżańskiego, który również został wyróżniony za całokształt działalności artystycznej i kulturalnej.

Na sali kinowej NCK „Sokół” obecni byli również działacze nominowani w poprzednich latach. Każdy z nich od burmistrza Gminy i Miasta Nisko Konrada Krzyżaka oraz Katarzyny Ożóg-Bąk I zastępcy burmistrza otrzymał piękną, czerwoną różę.

Dla wszystkich zgromadzonych kilka utworów zaśpiewali członkowie Niżańskiego Chóru Seniorów „Echo”, a w nowej aranżacji monologi Hanki Bielickiej przedstawiła Maria Bera. Dla działaczy kultury wystąpiły także solistki z Grupy Wokalnej NCK „Sokół” Nisko: Angelika Guściora, Oliwia i Emilia Krakowskie oraz Wiktoria Król.

Na zakończenie imprezy wszyscy spotkali się przy kawie i słodyczach.