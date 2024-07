Trwa realizacja zadania związanego z budową nowej przeprawy mostowej na Jodłówce w miejscowości Żabno w gminie Radomyśl nad Sanem. Most tymczasowy został już otwarty dzięki czemu stara przeprawa zniknęła z lokalnego krajobrazu.

– Po zakończeniu budowy mostu tymczasowego, została wprowadzona nowa organizacja ruchu poprzez skierowanie ruchu pieszego i samochodowego na nowy most. Prowadzone są prace rozbiórkowe starego mostu oraz prace fundamentowe nowego obiektu i podpór mostowych – informuje Joanna Szarata, Specjalista ds. Informacji Publicznej Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

W listopadzie 2018 roku na moście na rzece Jodłówka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 856 Antoniów – Dąbrowa Rzeczycka w miejscowości Żabno, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich wprowadził ograniczenia. Były one konsekwencją szczegółowego przeglądu mostu w wyniku, którego stwierdzono niewłaściwy stan techniczny dźwigarów głównych. Ze względu na zły stan techniczny konstrukcji nośnej obiektu zalecono wprowadzenie ograniczeń nośności do 200 kN (20t), skrajni poziomej do 5 m, prędkości do 40 km/h.

Końcem 2021 roku PZDW w Rzeszowie ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. Koszt projektu to blisko 544 tys. zł. Początkiem 2024 roku ogłoszono przetarg na rzeczową realizację zadania. W postępowaniu oferty złożyło 11 wykonawców. Najkorzystniejsza okazała się propozycja z Dębicy opiewająca na 8 381 437,99 zł.

Zadanie swoim zakresem obejmuje rozbudowę istniejącej drogi wojewódzkiej nr 856 na odcinku ok. 320 m i dostosowanie jej parametrów do wymogów drogi klasy „G”.

Zakres realizowanego zadania zakłada rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego mostu na rz. Jodłówka o długości całkowitej 26,80 mb, wykonanie umocnień brzegów rzeki Jodłówka, zabezpieczenie – przebudowę infrastruktury uzbrojenia terenu (sieć kanalizacji, sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej).

Na czas realizacji robót budowlanych zbudowano most tymczasowy o rozpiętości ok. 30,56 m (ze względu na konieczność usytuowania podpór tymczasowych na korpusie wałów) wraz z drogą objazdową.

Termin realizacji umowy przewidziany jest do końca roku .