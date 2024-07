W niedzielę w Lublinie zakończyła się 30. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w lekkoatletyce, a więc 56. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych (U-18). Ze złotymi medalami wróciła sztafeta pań 4×400 m w składzie: Paulina Zawół, Blanka Machaj, Monika Zaręba, Julia Czarny. Trenerem „złotek ze Stali” jest Mirosław Barszcz.

– Nikomu nie wolno odbierać szans przed startem, szczególnie na najważniejszych zawodach w Polsce dla kategorii wiekowej do lat 18, ale znamy dobrze swoje miejsce w szeregu. I wiemy na co stać konkurencje – powiedział „Sztafecie” przed wyjazdem na mistrzostwa, trener KKL Stal Stalowa Wola, Mirosław Barszcz. – W konkurencjach, w których i my będziemy mieć swoich reprezentantów, będą zawodniczki i zawodnicy legitymujący się lepszymi wynikami. Wiem, że stać jest na dobry wynik Blankę Machaj, także sztafetę, ale czy na medale, nie wiem. Okaże się. Wszystko rozstrzygnie się na bieżni.

I rozstrzygnęło się znakomicie dla trenera Mirosława Barszcza i dla jego zawodniczek tworzących sztafetę 4×400 m. Paulina Zawół, Blanka Machaj, Monika Zaręba i Julia Czarny – ubiegłoroczne brązowe medalistki OOM z Chorzowa, nie dały swoim rywalkom szans.

Po pierwszych 400 m na prowadzeniu była sztafeta AZS UMCS Lublin, a na drugiej pozycji wbiegły ex-aequo sztafety RLTL GGG Radom i Wawelu Kraków. Na drugiej zmianie pobiegła w Stali Blanka Machaj i bardzo szybko dołączyła do prowadzącej dwójki. Nie udało się jej wyprzedzić Aleksandry Kuny z Lublina, ale Karolinę Gawin z Krakowa wyprzedziła i przekazała pałeczkę Monice Zarębie. Zawodniczka Stali już po 200 metrach zaczęła pokazywać plecy swoimi rywalkom, Ninie Lelewicz z Wawelu i Kamili Stęplewskiej z MKS MOS Katowice. Odskoczyła im na kilkanaście metrów! Biegnąca na ostatniej zmianie Julia Czarna nie oddała już tak ciężko wywalczonego prowadzenia. Na ostatnich 150 metrach odparła atak Jasminy Kankani z Wawelu Kraków i samotnie wpadła na linie mety, z czasem 3:52,81. To najlepszy czas sztafety Stali w tym sezonie. Do Lublina jechała z czasem 4:00,27…

Szóstka ze Stali przystąpiła do rywalizacji w konkurencjach indywidualnych. Najlepiej spisała się Blanka Machaj, która zajęła szóste miejsce w biegu na 1500 m (czas 4:48,11). Mistrzostwo Polski wywalczyła Oksana Pestka z AML Słupsk (4:32,15), wicemistrzynią została Maja Marszewska z Akademii Biegania Kartuzy (4:44,31), a medal brązowy zdobyła Zuzanna Jaroń z MKS MOS Bytom (4:46,53).

Także na szóstej pozycji ukończyła zmagania Aleksandra Bednarz, reprezentantka Stali w rzucie młotem. W eliminacjach uzyskała 51,43 – najlepszy wynik w tym sezonie – a w finałowym konkursie rzuciła jeszcze dalej, na odległość 52,15. To jej nowy rekord życiowy. „Życiówkę” ustanowiła również zwyciężczyni, Zuzanna Śmiglewska z MUKS Park Zduńska Wola – 62,01. Srebrny medal wywalczyła Maria Pracharczyk ze Skry Warszawa (58,65), a brązowy Inga Juszczak z AZS AWF Gorzów (57,76).

Do finału skoku wzwyż awansował Bartłomiej Ziarno. W eliminacjach był w swojej grupie czwarty. Za pierwszym razem pokonał 170 i 175 cm, a za trzecim 179 cm. W finałowej rozgrywce skoczył 3 cm wyżej (182 cm), ale starczyło to mu jedynie do zajęcia 11. miejsca. Mistrzem Polski został Dominik Zdrajkowski z MKL Aleksandrów Łódzki (204 cm – rek. życ.), a wicemistrzem jego klubowy kolega, Michał Boczkowski-Lesiak (200 cm). Miejsce trzecie przypadło Jakubowi Protasiewiczowi z OŚ AZS Poznań (187).

Na miejscu czternastym w biegu na 400 m została sklasyfikowana Julia Czarny. W eliminacjach pobiegła w czasie 59,19, który dał jej szanse pobiegnięcia w finale B. Julia pobiegła dużo szybciej, w czasie 57,80, który jest jej nowym rekordem życiowym. Złota medalistką została Anastazja Kuś z AZS UWM Olsztyn (52,68).

Na miejscu siedemnastym zakończyli mistrzostwa, Monika Zaręba w biegu na 800 m (2:21,56) oraz Szymon Leszczyński w biegu na 2000 m (6:35,76).