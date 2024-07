Bardzo mocnym i miłym akcentem zakończył się kolejny rok szkolny dla uczniów klasy akordeonu z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli.

21 czerwca 2024 r. podopieczni Piotra Szafrańca – Jan Latawiec, Julian Flis, Jan Maziarz oraz Victor Czuliński z klasy Krzysztofa Garbacza, na zaproszenie profesor Elwiry Śliwkiewicz-Cisak, wystąpili w sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej podczas koncertu w ramach XI Międzynarodowego Festiwalu Akordeonowego „Lubelskie Spotkania Akordeonowe”. Wspólnie z koleżankami i kolegami z innych szkół muzycznych z Lublina, Tarnobrzega, Biłgoraja i Lubartowa stworzyli orkiestrę akordeonową, która wykonała utwór Krzysztofa Naklickiego – Andante, Niedźwiedź i Kanon.

Ten rok obfitował, zresztą tak jak i poprzednie, w liczne sukcesy, jakie odnosili akordeoniści stalowowolskiej szkoły muzycznej.

Prym wiedzie tu, podobnie jak i w poprzednim roku, Victor Czuliński. W tym roku dostał się do szkoły średniej i uczy się u Krzysztofa Garbacza. W poprzednich latach nauczycielem Victora był Piotr Szafraniec, z którym odnosił sukcesy solo, jak i w zespołach instrumentalnych, w konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

Victor bardzo lubi grać na akordeonie i nie zniechęca się przeciwnościami losu. A tak się złożyło, że został przyjęty do szkoły muzycznej I stopnia dopiero za… trzecim razem, ale za to od razu do drugiej klasy. W poprzednich dwóch latach za swoje osiągnięcia artystyczne otrzymał stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego w programie „Nie zagubić talentu”, skierowanym do szczególnie uzdolnionej młodzieży naszego województwa.

A za wyróżniające osiągnięcia w roku szkolnym 2023/2024 Victor otrzymał nagrodę Paderevianum przyznaną przez Radę Pedagogiczną Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli. Jest to prestiżowa nagroda przyznawana dla najlepszych uczniów szkoły.

To zresztą kolejny rok, kiedy nagroda Paderevianum zostaje przyznana dla ucznia lub zespołu klasy akordeonu. W zeszłym roku nagrodę otrzymał Radosław Wilk z klasy Piotra Szafrańca i zespół instrumentalny Maja Niekurzak – skrzypce, Victor Czuliński – akordeon, przygotowany przez Piotra Szafrańca i Bożenę Hałys.

Od nauczycieli stalowowolskiej szkoły muzycznej można też usłyszeć gorące podziękowania dla Rady Rodziców tej placówki za wsparcie uczniów uczestniczących w konkursach. Jak mówią, w tym roku szkolnym współpraca z Radą Rodziców przebiegała wręcz wzorowo.