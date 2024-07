Studia na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym (WMT) to niepowtarzalna szansa na połączenie pasji z nauką i dynamicznym rozwojem. Pojazdy od zawsze fascynują swoich kierowców, którzy często pragną poprawić ich osiągi czy sposób prowadzenia. Współczesne silniki spalinowe posiadają ogromny potencjał w zakresie zwiększania wydajności zarówno przez modyfikacje mechaniczne, jak i zmiany w algorytmach sterujących ich pracą. Aby skutecznie dokonywać tych ulepszeń, potrzebna jest jednak specjalistyczna wiedza na temat budowy i działania silnika.

Zrozumienie działania nowoczesnych silników spalinowych i układów napędowych to klucz do ich efektywnego tuningu. Bez odpowiednich umiejętności i wiedzy, próby modyfikacji mogą przynieść efekty odwrotne do zamierzonych. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie, program studiów na kierunku inteligentne systemy i technologie produkcji na WMT obejmuje zajęcia o nazwie „Tuning silników spalinowych”. Dzięki naszemu innowacyjnemu podejściu studenci mają unikalną możliwość poznania konstrukcji silników i układów napędowych pojazdów, zgłębiania tajników ich sterowania oraz nauki poprawnej modyfikacji w celu polepszenia osiągów. To właśnie na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym studenci uczą się, w jaki sposób wyżyłować silnik do ostatniego konia mechanicznego, który w nim drzemie.

Jeśli znudziła Ci się klasyczna formuła studiowania i pragniesz nauczyć się czegoś nowego, realizując jednocześnie swoje motoryzacyjne pasje, dołącz do nas. Na WMT znajdziesz wielu entuzjastów motoryzacji, którzy razem z Tobą będą dzielić i rozumieć tę fascynację.

Poza samym programem studiów, masz także możliwość wzięcia udziału w działalności koła naukowego zajmującego się zarówno nowoczesną, jak i zabytkową motoryzacją. To idealne miejsce dla osób, które pragną poszerzać swoją wiedzę, zdobywać praktyczne umiejętności i nawiązywać cenne kontakty w świecie motoryzacji.

Jednak studia na WMT to nie tylko motoryzacja. Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli oferuje atrakcyjne możliwości kształcenia na studiach inżynierskich i magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych. Kierunki na WMT mają charakter praktyczny, dostosowany do dynamicznych zmian na rynku pracy. Zapraszamy zarówno osoby świeżo po maturze, jak i te, które już posiadają doświadczenie zawodowe, ale pragną zdobyć nową wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje. Na naukę nigdy nie jest za późno – niezależnie od wieku.

Kandydaci na studia mogą wybierać następujące kierunki studiów:

• inteligentne systemy i technologie produkcji (studia inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne) – NOWOŚĆ. Studenci tego kierunku uczą się wykorzystywać inteligentne systemy w technologiach produkcji, programować komputery, mikrokontrolery, urządzenia mobilne, obrabiarki CNC, sterowniki PLC oraz obsługiwać roboty i drony. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach stosujących systemy inteligentnego wspomagania produkcji lub prowadzić własną działalność gospodarczą jako programiści czy informatycy utrzymania produkcji zautomatyzowanej.

• zarządzanie i inżynieria produkcji (studia inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne) – kierunek ten łączy wiedzę z zakresu inżynierii produkcji w przemyśle maszynowym z ekonomią i zarządzaniem. Studenci zdobywają umiejętności projektowania i nadzorowania systemów produkcyjnych, opracowywania technologii produkcji oraz zarządzania procesami produkcyjnymi. W ramach zajęć mogą poszerzać kompetencje w takich obszarach, jak programowanie robotów, uczenie maszynowe, odnawialne źródła energii, technologie motoryzacyjne, systemy rzeczywistości rozszerzonej, projektowanie CAD czy cyberbezpieczeństwo.

• mechanika i budowa maszyn (studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne) – w ramach kierunku studenci zdobywają wszechstronną wiedzę z zakresu technologii, konstrukcji i eksploatacji maszyn, robotyki i automatyki. Absolwenci są przygotowani do pracy jako projektanci, konstruktorzy, technolodzy lub pracownicy nadzoru produkcyjnego. Program studiów obejmuje specjalistyczne zagadnienia związane z automatyzacją i robotyzacją produkcji oraz technikami komputerowymi w projektowaniu i procesach produkcyjnych.

Wiemy, jak cenny jest czas naszych studentów. Zajęcia odbywają się w ciągu trzech dni w tygodniu, co pozwala na dodatkową pracę, rozwijanie pasji lub odpoczynek. Studenci studiów niestacjonarnych mają zajęcia online oraz zjazdy w soboty i niedziele. Dzięki korzystnym rozkładom zajęć studenci mają możliwość podjęcia pracy zarobkowej. Politechnika Rzeszowska oferuje również stypendia (rektora, socjalne, dla osób niepełnosprawnych) oraz zapomogi. Dodatkową formą wsparcia jest Stypendium Prezydenta Miasta Stalowa Wola.

WMT ciągle unowocześnia swoje laboratoria i inwestuje w zaplecze naukowo-badawcze, by zapewnić absolwentom jak najlepszy start zawodowy. Studenci mają dostęp do nowoczesnych laboratoriów, pracowni robotyki, stanowisk do programowania i symulacji pracy robotów, przemysłowych stanowisk zrobotyzowanych, oraz laboratoriów VR i AR. Uczelnia dysponuje także pracownią dronów wyposażoną zarówno w drony szkoleniowe, jak i profesjonalne.

Wydział Mechaniczno-Technologiczny to nie tylko nauka, ale przede wszystkim pasja i innowacyjność. Przyjdź, zobacz i przyspiesz z nami swoją karierę!

Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli ul Kwiatkowskiego 4 37-450 Stalowa Wola tel. 15 814 80 01 e-mail: rk@prz.edu.pl; www.wmt.prz.edu.pl