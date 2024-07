W Sokole Kamień, jedynym w ubiegłym sezonie klubie piłkarskim z podokręgu Stalowa Wola uczestniczącym w rozgrywkach podkarpackiej IV ligi, nastąpiła zmiana prezesa.

Po 11 latach z prezesury zrezygnował Marek Ziemniak. Jego obowiązki przejął dotychczasowy wiceprezes, Józef Mączka. Decyzja Marka Ziemniaka o oddaniu sterów w klubie jest dla wielu kibiców piłkarskich w naszym regionie dużym zaskoczeniem. Sokół pod jego rządami rozwinął skrzydła tak szeroko, jak nigdy wcześniej. Wiejski klub, którego drużyna przez wiele lat występowała co najwyżej w „okręgówce”, wprowadził na piłkarskie salony Podkarpacia.

W roku 2022 Sokół wywalczył historyczny awans do IV ligi. W pierwszym roku beniaminek zapłacił frycowe. Wrócił do ligi okręgowej, ale z podniesionym czołem. Zajął 14. miejsce na 20 drużyn. Rok później prezes Marek Ziemniak ze swoją drużyną, trenerem i działaczami klubu, otworzyli szampany na płycie głównej PCPN, po remisie z rezerwami Stali Stalowa Wola, który zapewnił im powrót do 4 ligi. Latem kadra Sokoła została wzmocniona. Była to przede wszystkim zasługa prezesa Marka Ziemniaka, który ostatnią koszulę oddałby za swój klub.

W ubiegłym sezonie jedenastka z Kamienia przez długi czas utrzymywała się w czołówce tabeli ligowej. Ostatecznie zakończyła rozgrywki na bezpiecznym 10. miejscu, pokazując plecy m.in.: JKS-owi Jarosław, Polonii Przemyśl, Lechii Sędziszów Młp., Błękitnym Ropczyce, drugiej Stali Rzeszów i drugiej Resovii. Napastnik Sokoła, Kacper Piechniak został królem strzelców 4 ligi. Jak bez Marka Ziemniaka poradzi sobie w nadchodzącym sezonie drużyna z Kamienia? Wkrótce się przekonamy.

– Z prezesury zrezygnowałem z powodów osobistych, rodzinnych. Ale nie odchodzę na dobre. Pozostaje w zarządzie i nadal jak tylko będę mógł, to będę wspierał klub – powiedział „Sztafecie”, Marek Ziemniak. – Dzisiaj chcę podziękować zarządowi oraz wszystkim, którzy mnie wspierali. Edward Czubat, Mirek Piędel, Józef Saj, Tomasz Saj, Dawid Sączawa, Władysław Misiak, Kamil Rodzeń, Mirosław Sabat, Sławomir Pirog, Marek Czubat, Józef Mączka, Mariusz Świerat, Wojciech Piróg, Łukasz Kolano – dziękuję wam serdecznie! Dziękuję także: sponsorom, gminie na czele z panem wójtem Ryszardem Bugielem oraz trenerom: Pawłowi Słoninie, śp. Jerzemu Daniel, Markowi Kusiakowi i Łukaszowi Chmurze, i zawodnikom, z którymi miałem przyjemność współpracować. Myślę, że przez ten czas zrobiliśmy wspólnie coś fajnego dla naszego Sokoła. Na koniec dziękuję naszym kibicom. Mieliśmy w meczach w 4 lidze jedną z największych frekwencji. Nie jestem już prezesem, ale z Sokoła nie odszedłem. Do zobaczenia na ligowych meczach!