W połowie czerwca odbyły się Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w kategorii modeli szybowców zdalnie sterowanych F3J/m. Modelarnię Stalowa Wola działającą pod skrzydłami Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli reprezentowało dwóch zawodników: Hubert Barański i Bartek Gazda. Pierwszy został mistrzem Polski, drugi wicemistrzem.

Obydwaj są uczniami 8 klasy PSP nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Stalowej Woli-Rozwadowie. Obydwaj zdobyli maksymalną ilość punktów we wszystkich startach i o kolejności na podium przesądziła dogrywka. Na ich sukces pracowali nie tylko oni, także ich instruktor i trener Kamil Koszyczek oraz Michał Główka i Maciej Krawiec, którzy dzielnie biegali z holami i holowali modele swoich kolegów.

Obydwaj w tym samym mniej więcej czasie zaczęli przygodę z modelarstwem samolotowym.

– Kiedy zaczynali nie myśleli o tym, że kiedyś staną na podium mistrzostw Polski. Te gliwickie mistrzostwa to były ich drugie dopiero w życiu zawody modelarskie. Dzięki naszemu patronowi, którym jest MDK, mogliśmy zgłosić zawodników i pojechać do Gliwic. Przez kilka ostatnich lat nie było zbyt wielu chętnych do udziału w zawodach dla szybowców zdalnie sterowanych. W tym roku, po raz pierwszy od 6 lat, została podjęta decyzja o ponownym wystawieniu reprezentantów modelarni Stalowa Wola na Mistrzostwa Polski juniorów młodszych w klasie F3J/m – mówił Kamil Koszyczek, trener Bartka i Huberta, instruktor Modelarnii Stalowa Wola.

Łącznie na starcie MP w Gliwicach stanęło 11 zawodników. Zdaniem ekspertów zajmujących się zawodami modeli zdalnie sterowanych, tegoroczne mistrzostw stały na bardzo wysokim poziomie, czego najlepszym dowodem są wyniki końcowe. Wielu zawodników kończyło konkurencję z maksymalną ilością czasu, a o wygranych decydowały punkty za lądowanie. Bartek i Hubert nie popełnili w Gliwicach ani jednego błędu, przez co co w finale musieli się „dogrywać”. Szybciej „lepsze” powietrze udało się znaleźć Hubertowi i został mistrzem Polski!

– Wiem jaki to jest stres uczestniczyć w takiej imprezie – mówi trener Kamil Koszyczek, który przed 11 laty, w roku 2013 stał na podium mistrzostw Polski w… Gliwicach. – Cieszy mnie niezmiernie że są dzieci, które poświęcają swój wolny czas. Że mają pasję, żeby zajmować się tak piękną dyscypliną, jak modelarstwo. Prawda jest jednak taka, że teraz coraz ciężej o młodzież, która ma na tyle cierpliwości i chęci, aby do końca dotrwać przy budowie modelu. Ja, jeżdżąc z Bartkiem i Hubertem na treningi, wiedziałem, że są dobrzy i bardzo dobrze latają, lecz nie dawałem im po sobie tego poznać, i cały czas coś kazałem im poprawiać. Bo z tyłu głowy cały czas miałem, że pojedziemy na te mistrzostwa i wygramy! Nie zakładałem innej opcji. I udało się! (śmiech). Liczę na to, że w przyszłym roku uda się pojechać jeszcze większym mocniejszym składem i zajmiemy całe podium, a dzisiaj zapraszam i zachęcam do zapisywania się na zajęcia z modelarstwa. We wrześniu rusza nowy nabór.