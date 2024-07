Jeżeli proroczy okaże się news Kamila Bętkowskiego, który umieścił na platformie X, to jutro 17-letni pomocnik Stali Stalowa Wola, Bartosz Pioterczak podpisze kontrakt ze słowackim FK Železiarne Podbrezová.

Były piłkarz „Stalówki” – występował w Stali w sezonie 2016/17 – autor pamiętnego, fantastycznego trafienia z rzutu wolnego z okolic 35 metrów w meczu z Siarką, dającemu naszej drużynie remis 2:2 – napisał: Odejście niemal przesądzone. Kwota transferu to około 100 tys. Euro (…).

Jeśli dojdzie do transferu, to w piątek (5 lipca) Bartosz pojedzie ze swoim nowym zespołem na obóz przygotowawczy do nowego sezonu, który rozpocznie się na Słowacji 27 lipca.

FK Železiarne Podbrezová to klub z malutkiego, liczącego 3,5 tys. mieszkańców Podbrezová. Jego drużyna występuje w I lidze, najwyższej na Słowacji klasie rozgrywkowej, w ubiegłym sezonie zajęła 6. miejsce. W roku 2019 jej barw bronił aktualny reprezentant Polski, obrońca Arsenalu Londyn, Jakub Kiwior.