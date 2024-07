Tarnobrzescy funkcjonariusze doprowadzili do sądu 52-letniego kierowcę motocykla, który złamał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej i jechał z prędkością 206 km/h. Został zatrzymany, usłyszał prokuratorskie zarzuty. Sąd zdecydował o jego aresztowaniu na okres 3 miesięcy. Wkrótce usłyszy kolejne zarzuty. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.