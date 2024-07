10 nowych autobusów zasili tabor Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli. Pierwszy przetarg na to zadanie został unieważniony, w drugim wpłynęła jedna oferta opiewająca na 11,4 mln zł. Trwa weryfikacja oferty.

W ramach inwestycji planowany jest zakup 10 nowych autobusów o długości od 10,00 m do 11,50 m, z dopuszczalną masą całkowitą – do 19500 kg. Autobusy maja mieć nie mniej niż 34 miejsca siedzące, nie mniej niż 10 miejsc stojących, jedno miejsce do przewozu pasażera poruszającego się na wózku inwalidzkim lub wózka dziecięcego. Autobusy mają posiadać system zapowiedzi głosowych dla pasażerów niedowidzących, elektroniczne tablice kierunkowe zewnętrzne, wewnętrzną tablicę informacyjną z wyświetleniem przebiegu trasy, przyciski sygnalizujące zamiar wyjścia z autobusu na przystanku, oznaczone napisem na przycisku „STOP” oraz dodatkowo napisem w alfabecie Braille’a.

Powiat Stalowowolski na zakup nowych autobusów otrzymał dotację w wysokości 8 851 500 zł.