Już po raz dwunasty w Zbydniowie w gminie Zaleszany odbyła się zbiórka krwi. Letnia odsłona dobroczynnego wydarzenia przebiegała pod hasłem „Liczy się każda kropla”. Akcji towarzyszyła zbiórka darów dla podopiecznych Domu Dziecka w Tarnobrzegu.

W tegorocznej letnie edycji zbiórki krwi w Zbydniowie, która odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Rodziny Horodyńskich udział wzięło 106 uczestników, w tym liczba osób chcących oddać krew to 38. Ostatecznie po przeprowadzonej kwalifikacji krew oddało – 28 osób, co przełożyło się na 12,6 litra krwi. W czasie zbiórki zebrano blisko 200 kg darów dla Domu Dziecka w Tarnobrzegu.

– Te grudniowe akcje cieszą się zdecydowanie większym powodzeniem, mamy większą frekwencję, ale te letnie wcale od nich nie odstają. To jest akcja realizowana w okresie wakacyjnym i zgodnie z hasłem tej edycji naszej zbiórki liczy się każda kropla, więc nawet gdyby krwiobus miał przyjechać dla jednej osoby, która zdecyduje się oddać krew to my byśmy tę akcję zrealizowali, bo zapotrzebowanie w okresie wakacyjnym, jest najwyższe w ciągu roku, to jest spowodowane niestety rosnąca liczbą wypadków komunikacyjnych, w tym okresie, ale również wyjazdami urlopowymi stałych krwiodawców – mówił Michał Dziuba, koordynator akcji.

W ciągu dwunastu edycji akcji zebrano już ponad 240 litrów krwi. – Ci młodzi wolontariusze, którzy zaczynali z nami całą przygodę z honorowym krwiodawstwem, pokończyli już 18 lat i od grudnia ta grupa wzmocniła naszą ekipę jeżeli chodzi o oddawanie krwi. My nie patrzymy na żadne rekordy, to nie o to tu chodzi. Naszym celem jest żeby jak najwięcej zaangażować lokalnej społeczności w działania charytatywne i żebyśmy my jako organizatorzy, jako ta lokalna społeczność, jako ludzie dobrej woli, jak najwięcej pomogli tym, którzy najbardziej tego potrzebują, a na dar krwi nie ma co ukrywać wciąż czeka bardzo wielu pacjentów. Pewnego rodzaju to jest przywilej, bo te nasze 5 minut, które tu poświęcimy może komuś uratować życie – mówił Michał Dziuba.

Do Zbydniowa w trakcie akcji zjeżdżają się mieszkańcy kilku powiatów, aby pomóc czy to oddając krew czy wspierając dom dziecka.

– To jest po pierwsze akcja zbiórki krwi gdzie to jest ten dar bezcenny ludzi dla ludzi. Druga część akcji to zbiórka darów dla naszych wychowanków. 0d lat już tu współpracujemy ze społecznością Zbydniowa, jesteśmy bardzo zadowoleni, że z nas nie rezygnują i nas do tej akcji zawsze zapraszają, także jesteśmy bardzo szczęśliwi, dziękujemy organizatorom za pamięć o nas i o naszych wychowankach – mówił Robert Chmiel, dyrektor Domu Dziecka Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tarnobrzegu.

Darczyńcy przynoszą słodycze, produkty żywnościowe z długim terminem ważności, przybory chemiczne, toaletowe.

Wielu krwiodawców od lat wspiera zbydniowską akcję charytatywną. – Praktycznie od początku biorę udział w akcji, tylko dwa razy nie oddawałam krwi. To jest super akcja, raz, że możemy wspomóc Dom Dziecka w Tarnobrzegu, dwa, że możemy oddać ten cenny dar krwi, który w chwili obecnej jest bardzo potrzebny. Jeżeli mam do tego predyspozycje, to dlaczego nie. Zachęcam wszystkich, żeby jak najwięcej osób wzięło udział i mogło pomóc – mówiła Agata Sarnowska-Szlosek.

O regeneracyjne posiłki dla krwiodawców zadbało Koło Gospodyń Wiejskich ze Zbydniowa.

– Jak Zawsze Koło Gospodyń Wiejskich w Zbydniowie bardzo chętnie włącza się w tę akcję zbiórki krwi. Nasze panie jak zawsze są niezawodne, przygotowaliśmy 17 ciast w tym roku i tradycyjnie zupę botwinkową. Mała zmiana w tym roku się pojawiła, nie ma pierogów, za to są przepyszne naleśniki z musem truskawkowym oraz śmietaną. Włączamy się w to przedsięwzięcie od pierwszej akcji, która była w 2018 roku, angażujemy się co roku w każdą akcję. Takie akcje jednoczą społeczeństwo, jednoczą nas jako członków koła, poza tym my dzięki temu zyskujemy też reklamę i osoby, które chcą angażować się w takie akcje przychodzą do nas i mamy nowych członków – mówiła Barbara Domin z KGW Zbydniów.