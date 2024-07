We Włocławku odbył się ogólnopolski finał projektu „Lekkoatletyka dla Każdego”. W reprezentacji Podkarpacia wystąpiło ośmioro zawodników Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola.

Najlepiej spisał się Olaf Szumełda. W eliminacjach w biegu na 100 m w kategorii U16 poprawił rekord klubu, uzyskując czas 11,34. Poprzedni rekord należał od 2003 roku do Krystiana Tyńca i wynosił 11,4. W biegu finałowym sprinter Stali zajął trzecie miejsce, czas 11,30 przy wietrze +2,7 m/s.

Olaf raz jeszcze stanął na podium we Włocławku, zdobywając brązowy medal dla sztafety województwa podkarpackiego 8×200 m. Ponadto „brąz” w tym biegu zdobyła także dwójka innych zawodników Stali: Karolina Czernia i Beniamin Tubielewicz.

O jeszcze jednym zawodniku należy wspomnieć. O Wojciechu Opałce, który startował w biegu na 100 m w kategorii U 12. W eliminacjach poprawił 45-letni rekord klubu w kategorii 12 latków, należący od 1979 roku do Piotra Anioła (12,8).

W biegu na 600 m U 16 piąte miejsce wywalczyła Lena Grzybowska (1:42,58). Ponadto we Włocławku startowali także: Maksymilian Butryn, Wiktor Sobolewski, Nikola Janiec, Sandra Wojtala.