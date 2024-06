Już w niedzielę 7 lipca, w Zdziechowicach odbędzie się VI Malinowy Festiwal Folkloru.

Wydarzenie rozpocznie msza polowa w intencji mieszkańców Zdziechowic. Dalsza część świętowania odbędzie się na stadionie sportowym LKS Huragan Zdziechowice.

Program festiwalu obejmuje między innymi:

– występ Orkiestry Dętej OSP Zdziechowice

– występy zespołów wokalno-tanecznych

– degustację tradycyjnych potraw z malinami

– zabawy i konkursy dla dzieci w strefie animacji

– kiermasz rękodzieła i wyrobów regionalnych

– rozstrzygnięcie konkursów na „Malinowy Specjał”, „Przy regionalnym stole” oraz na najpiękniejsze stoisko

– koncert gwiazdy wieczoru zespołu „Słowianki”

Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników folkloru i tradycji do Zdziechowic na Malinowy Festiwal. Będzie to doskonała okazja do spędzenia czasu w miłej i rodzinnej atmosferze, a malinowy smak tego dnia będzie niezapomniany.