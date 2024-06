Mieszkańcy ulicy Brandwickiej w Stalowej Woli oczekują wyznaczenia dodatkowego przejścia dla pieszych, chcieliby też aby pojawił się kolejny przystanek autobusowy. O bolączkach mieszkańców mówił na sesji radny Andrzej Kochan.

– Ulica Brandwicka od ulicy Podskarpowej do ulicy Posanie, tam naprawdę jeśli chodzi o bezpieczeństwo, o przekraczanie prędkości to jest dramat. Jest przejście dla pieszych na wysokości gazowni, kolejne przejście jest dopiero pod samym podjazdem na most. Mieszkańcy proszą o wytyczenie tam w połowie dodatkowego przejścia, kiedyś był tam przystanek na żądanie. Tam z reguły chodzi o starsze osoby, które wysiadając przy gazowni musza pokonać prawie półkilometrowy odcinek. Od przystanku przy gazowni do przystanku na osiedlu Posanie jest 700 metrów, a od przejścia dla pieszych do przejścia dla pieszych prawie 900 metrów – mówił radny Kochan.

Dodał, że zdaje sobie sprawę, że jest to droga wojewódzka i miasto niewiele może na obecną chwilę zrobić, ale jak podkreślał trzeba podjąć jakieś kroki, aby poprawić poziom bezpieczeństwa na tym odcinku drogi, bo może dojść tu do tragedii.

– Jeżeli chodzi o ulicę Brandwicką to w pełni podzielam tę opinię – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny. Zaproponował aby stworzenie tam dodatkowego, bezpiecznego przejścia dla pieszych włączyć do przygotowywanej przez miasto aplikacji do środków europejskich na miejsca niebezpieczne. – Tam środki dopuszczają działanie, oczywiście przy współpracy ale w pasach drogowych innych zarządców dróg. Kwestia przystanku na żądanie jest kwestią zmiany organizacji ruchu – mówił prezydent. Dodał, że miasto wystąpi z zapytaniem do zarządcy drogi oraz do Miejskiego Zakładu Komunikacji.

– Tam problem polega na tym, że akurat po tej stronie w której mieszkańcy widzieliby usytuowanie tego przystanku, mamy rów odwadniający. Gdyby miało być wykonane jakieś poszerzenie to pewnie musielibyśmy wejść w ten teren i dokonać istotnej przebudowy tej infrastruktury odwodnieniowej, która się tam znajduje. Jest to sprawa, która wśród mieszkańców ulicy Brandwickiej budzi uzasadnione obawy i wnioski – mówił włodarz miasta.