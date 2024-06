Dlaczego warto studiować sztuczną inteligencję? Jest to technologia bardzo przyszłościowa, która już zrewolucjonizowała podejście do pracy intelektualnej. Tak, jak kiedyś maszyny zrewolucjonizowały podejście do pracy fizycznej, tak teraz sztuczna inteligencja rewolucjonizuje podejście do pracy umysłowej. Ma ona co prawda swoje ograniczenia, ale nie zmienia to faktu, że budzi ogromne nadzieje związane z poprawą jakości i wydajności pracy. Przedsiębiorstwom brakuje tylko pracowników z odpowiednimi kompetencjami z tego zakresu.

Firmy konkurujące na globalnym rynku poszukują coraz lepszych metod zarządzania kosztami, łańcuchami dostaw i procesami produkcyjnymi. Sztuczna inteligencja otwiera przed nimi zupełnie nowe możliwości optymalizacji prowadzonej działalności, dlatego specjaliści w zakresie stosowania uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji z całą pewnością znajdą dobrze płatną pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Czy trzeba skończyć informatykę, żeby zajmować się sztuczną inteligencją? Jeżeli marzysz, aby tworzyć nowe algorytmy sztucznej inteligencji, to zdecydowanie warto studiować informatykę. Jeżeli jednak chcesz wdrażać metody sztucznej inteligencji w codziennym życiu, przydadzą się studia, które łączą metody uczenia maszynowego i konkretną wiedzę z wybranego obszaru. Dlatego na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym w Stalowej Woli powstał unikatowy kierunek w skali całego kraju – inteligentne systemy i technologie produkcji. Na tym kierunku sztuczna inteligencja łączy się z technologiami produkcji, dronami, robotami i nowoczesnym zarządzaniem. W jaki sposób powstał ten kierunek? Po prostu! Najpierw wyrzuciliśmy wszystko, co istniało do tej pory do kosza. Następnie zaproponowaliśmy przedmioty praktyczne, do nauczania których posiadamy najlepszy i najbardziej profesjonalny sprzęt w tej części Polski. Co otrzymaliśmy? Kierunek, na którym jedynie 20% zajęć stanowią wykłady, a pozostałe przedmioty realizowane są w formie laboratoriów, projektów, ćwiczeń i praktyk.

Oznacza to, że większość czasu studenci spędzają w małych grupach, zdobywając konkretne umiejętności i kompetencje praktyczne. Mamy świadomość, że taki poziom intensywności proponowanego przez nas programu jest dość wymagający, jednak ogromne inwestycje w wyposażenie i sprzęt powodują, że musi on pracować na pełnych obrotach. Poza tym licząca 1400 hektarów strefa przemysłowa zlokalizowana w Stalowej Woli potrzebuje inżynierów praktyków, a nie teoretyków.

Jak już wspomnieliśmy, Wydział Mechaniczno-Technologiczny (WMT) Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli to dynamicznie rozwijająca się jednostka akademicka oferująca nowoczesne i praktyczne kształcenie inżynierskie. W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku pracy, WMT stale unowocześnia ofertę edukacyjną, przygotowując przyszłych inżynierów do wyzwań współczesnej gospodarki.

WMT oferuje studia inżynierskie i magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne na kierunkach:

inteligentne systemy i technologie produkcji (studia inżynierskie) – to nowość w ofercie WMT, łącząca sztuczną inteligencję z technologiami produkcyjnymi. Studenci uczą się programowania komputerów, mikrokontrolerów, obrabiarek CNC, sterowników PLC oraz obsługi robotów i dronów. Kierunek ten przygotowuje do pracy w firmach stosujących inteligentne systemy wspomagania produkcji oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej​​.

Studia na WMT to nie tylko nauka. Stawiając na komfort studentów, udało nam się zorganizować plan zajęć tak, by odbywały się one przez trzy dni w tygodniu, co pozwala na podjęcie dodatkowej pracy, rozwijanie pasji lub odpoczynek w pozostałe dni. Studenci niestacjonarni natomiast mają zajęcia wykładowe online oraz zjazdy w weekendy.

Osoby, które zdecydują się podjąć studia na WMT, mogą również liczyć na różne formy wsparcia finansowego, w tym stypendia rektora, socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, mogą ubiegać się o Stypendium Prezydenta Miasta Stalowa Wola.

Jeśli jesteś ciekawy, jak buduje się roboty, jak działa sztuczna inteligencja, jak pilotować drony? Chcesz zdobyć umiejętności potrzebne do awansu? Dołącz do nas na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym PRz w Stalowej Woli. To Ty decydujesz, kiedy i gdzie się uczysz. Daj sobie szansę na ciekawe studia i satysfakcjonującą pracę! Czekamy właśnie na Ciebie!

Wydział Mechaniczno-Technologiczny

Politechniki Rzeszowskiej

w Stalowej Woli

ul Kwiatkowskiego 4

37-450 Stalowa Wola

tel. 15 814 80 01

e-mail: rk@prz.edu.pl; www.wmt.prz.edu.pl