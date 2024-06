Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Stalowej Woli radny Andrzej Kochan poruszył temat niewystarczającej liczby miejsc postojowych przy rozwadowskim rynku. Radny wspominał, że są tam wyznaczone miejsca dla taksówek, które z reguły stoją puste i może należałoby zastanowić się nad zmianą lokalizacji wyznaczonego miejsca postoju.

– Jestem tam kilka razy dziennie, raz sporadycznie jedna taksówka stoi. Mieszkańcy jak nie mają miejsc normalnych postojowych, zajeżdżają tam, ostatnio coraz częściej są interwencje policji, niestety płacą mandaty. Zasadnym jest żeby było miejsce postojowe na rynku, nie jestem zwolennikiem żeby tego miejsca w ogóle nie było, ale czy nie warto byłoby również rozważyć, aby dodatkowe miejsca dla postoju taksówek były przy dworcu kolejowym. Mamy tam węzeł kolejowy, mamy tam przystanki autobusowe, mamy biuro paszportowe, wydaje mi się że tam powinno być bardziej skumulowane centrum taksówek. Tu powinno wystarczyć jedno, maksymalnie dwa miejsca, trzeba by to przedyskutować z taksówkarzami, czy to jest zasadne – mówił radny Andrzej Kochan.

Prezydent Lucjusz Nadbereżny stwierdził, że przychyla się do tej opinii, że te trzy wyznaczone miejsca przy rozwadowskim rynku to za dużo. – Zwłaszcza, że jest widoczne pobudzenie gospodarcze na rynku i tak jak była dyskutowana kwestia miejsc parkingowych, to dzisiaj można powiedzieć, że tych miejsc jest za mało i jest to istotny problem. Tego typu usługi są też ważne i powinny mieć swoje miejsca ale może nie w tak, dominujący sposób, zwłaszcza, że akurat ta część rynku jest dość mocno skomercjalizowana, pod względem usług. Te miejsca powinny być oddane do możliwości parkowania. A myślę, że dobrą okazją do tego będzie oddanie odcinka ulicy Dąbrowskiego, którą wykonuje powiat stalowowolski przy wsparciu miasta. Te działania na wakacjach będą zakończone i wtedy będzie można wskazać w obrębie Rozwadowa taki postój taksówek, w tamtej części osiedla – mówił włodarz miasta.