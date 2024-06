W związku z planowaną przebudową skrzyżowania drogi powiatowej – ul. Energetyków z drogą gminną – ul. Spacerową oraz budową nowej drogi gminnej, mieszkańcy oraz kierowcy muszą przygotować się na tymczasowe zmiany w organizacji ruchu. Od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku ul. Energetyków zostanie zamknięta na odcinku od LOK do skrzyżowania z ul. Leśną. Wprowadzony zostanie objazd.

Objazd będzie poprowadzony ul. Mickiewicza, Ul. Solidarności do ronda w ciągu ul. Grabskiego i następnie tunelem pod torami do ronda w ciągu ul. Energetyków. Dojazd do obiektów LOK będzie możliwy ul. Energetyków od strony Niska. Natomiast do firm znajdujących się na terenie byłej OSM będzie można dojechać warunkowo przez teren robót, wyłącznie od strony centrum.

W związku z pracami, przystanki autobusowe “Energetyków – LOK” oraz “Energetyków – Mleczarnia” zostaną czasowo wyłączone z eksploatacji.