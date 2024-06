Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Stalowej Woli rajcy dali zielone światło na utworzenie spółki pn. Sport i Rekreacja Stalowa Wola Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. „Za” głosowało 15 radnych, „przeciw” 3, od głosu wstrzymało się 3 radnych.

– To jest spółka, która będzie łączyć zadania z zakresu sportu, rekreacji, wychowania fizycznego na terenie miasta Stalowej Woli. Ta spółka będzie łączyła zadania, które dzisiaj wykonuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej, a więc działania MOSiR i PCPN będą połączone w ramach spółki prawa handlowego. To ta spółka również przyjmie zadania z zakresu nowych obiektów to jest Aquapark oraz Centrum Sportów Młodzieżowych – tłumaczył prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Radni przegłosowali także uchwały dotyczące likwidacji jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (za – 15 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymujące się – 6 głosów) oraz zakładu budżetowego Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej(za – 17 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się – 5 głosów). Czynności likwidacyjne powinny zostać zakończone do dnia 31 października 2024 roku.