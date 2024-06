W niedzielę, 23 czerwca o godzinie 18:00 na scenie widowiskowej Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli odbyła się kolejna premiera Teatru „Ad Hoc”. Tym razem miłośnicy teatru, którzy zjawili się tłumnie w SDK mogli zobaczyć zabawne odbicie rzeczywistości w sztuce „Męczeństwo Piotra Oheya”.

– Mrożek żywy wiecznie niemal jak Lenin. Tekst był pisany w latach 50- tych, w związku z czym trochę konteksty były nieco inne, chociażby polityczne. Okazało się, że ta aktualność przekłada się na czasy dzisiejsze. Skupiłam się na tym braku intymności, która nas dotyka w sieci, wszędzie. Człowiek przestaje być traktowany jako jednostka, taka samodzielna, tylko pełni funkcje w otoczeniu różnych form, organizmów – mówi Maria Bembenek, reżyser spektaklu wystawianego przez „Ad Hoc”.

Akcja farsy, przygotowanej przez reżyser Marię Bembenek, obejmuje jeden akt. Piotr Ohey jest ofiarą bezduszności instytucji i bezwzględności otoczenia, ale i własnej słabości. Jego spokojną egzystencję burzy pojawienie się w łazience… tygrysa. Przedziwne zjawisko budzi zainteresowanie naukowców, polityków, urzędników i hochsztaplerów. Wszyscy, łącznie z najbliższymi, przekonują bohatera, że skoro już w porządnym mieszczańskim domu zagnieździł się tygrys, to może wypada dać się zjeść…

„Męczeństwo Piotra Oheya” to trzeci spektakl, jaki publiczności zaproponował stalowowolski Teatr „Ad Hoc”. Zagrali: Paweł Rzeźnik, Anna Pawelec, Wanda Warchoł, Karolina Rybak, Edyta Zakrzewska, Wioleta Hartleb, Tomasz Gotkowski, Wojciech Cesnyka, Vasyl Shvets. Autorem plakatu jest zaś inny członek teatralnej ekipy – Mirosław Ofiara.

Publiczność mocno oklaskiwała aktorów po niemal godzinnym przedstawieniu, a co z tymi, którzy nie mogli zobaczyć premiery? Aktorzy obiecują, że „Męczeństwo Piotra Oheya” obejrzeć będzie można jeszcze nie raz. Najszybciej po wakacjach. Ptaszki ćwierkają także, że około 20-osobowy skład teatralny, szykuje do wystawienia kolejną, czwartą sztukę, którą planuje włączyć do swojego repertuaru. „Ad Hoc” wciąż prezentuje, świetnie przyjęte przez publiczność, swoje wcześniejsze przedstawienia: „Łysą śpiewaczkę” i „Proroka Ilję”.

Teatr nie ma „stałego miejsca pobytu”, toteż przedstawienie przygotowywano korzystając z gościnności takich miejsc jak Miejski Dom Kultury, Spółdzielczy Dom Kultury czy Strefa Spotkań Dmowskiego 11. Organizacyjnie grupę wspiera także Stowarzyszenie „Proscenium”.