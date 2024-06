Stalowowolscy policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowego, w którym ucierpiała 75-letnia rowerzystka. Mundurowi wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

W piątek 21 czerwca o godz. 8, na ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli, za mostem w kierunku miejscowości Pysznica doszło do zdarzenia drogowego. Pracujący na miejscu policjanci ustalili, że 75-letnia rowerzystka jechała drogą dla rowerów w kierunku miejscowości Pysznica. W pewnym momencie, najprawdopodobniej nie sygnalizując zamiaru skrętu, zjechała w lewo na oznakowane przejście dla pieszych. Jadąca za nią volkswagenem 44-letnia kobieta, widząc to, próbowała ominąć cyklistkę, mimo to doszło do zderzenia.

Do szpitala została przewieziona 75-letnia rowerzystka. Uczestniczki zdarzenia były trzeźwe.

Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza. Droga była nieprzejezdna przez blisko 3 godziny. Policjanci kierowali na objazdy.