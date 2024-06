Początkiem lipca br. rozpocznie się kolejny etap remontu mostu na Sanie w ciągu drogi powiatowej nr 1024R – ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli. Zaplanowane prace będą wiązały się z utrudnieniami. W trakcie remontu na przeprawie będzie obowiązywał ruch wahadłowy.

– To skomplikowana inwestycja pod względem organizacyjnym. Tego rodzaju prace zawsze wiążą się z utrudnieniami w ruchu, aby jednak je zminimalizować, most na czas trwania przebudowy nie będzie całkowicie zamknięty, ale będzie obowiązywał na nim ruch wahadłowy. Najpierw przebudowywany, a co za tym idzie – wyłączony z ruchu, będzie jeden pas jezdni, a następnie drugi. Wiem, że siłą rzeczy to i tak nie będzie komfortowa sytuacja dla kierowców, ale nie mamy innego wyjścia. Ten most bezdyskusyjnie wymaga remontu. Musimy go zrealizować teraz, zwłaszcza, że mamy na ten cel przyznane wsparcie finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Szkoda byłoby go nie wykorzystać – mówi Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Zadanie swoim zakresem obejmuje remont pomostu oraz elementów jego wyposażenia, w tym wybranych elementów przyobiektowych tj.: wymiana urządzeń dylatacyjnych nad podporami obiektu, remont płyty pomostu i izolacji płyty pomostu, wymiana wpustów mostowych i włazów rewizyjnych nad filarami mostu, remont kap chodnikowych i gzymsów obiektu, remont balustrad stalowych i słupów latarni oświetleniowych, remont zabezpieczenia antykorozyjnego gazociągu, nawierzchni na obiekcie, stożków nasypu, płyty pomostu, schodów na stożkach nasypu, odtworzenie oznakowania poziomego na jezdni w obrębie mostu. Zadanie pochłonie nieco ponad 6 mln zł, realizację inwestycji powierzono firmie z Warszawy.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacja inwestycji ma się rozpocząć 2 lipca. – Kierowanie ruchem wahadłowym będzie odbywało się przy pomocy sygnalizacji świetlnej, ale w godzinach, w których natężenie ruchu na drodze Stalowa Wola – Pysznica jest największe (6:00-9:00 oraz 14:00-17:00), będzie tu stosowane ręczne kierowanie ruchem – informuje Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli.

Remont mostu ma się zakończyć w styczniu 2025 roku.