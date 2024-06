14 czerwca 1939 roku uroczyste poświęcenie ZP i osiedla Stalowa Wola odbyło się z udziałem prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Był to symboliczny początek nowo powstałego ośrodka przemysłowego. Budowa na nieuzbrojonym terenie trwała zaledwie 26 miesięcy i 26 dni, a w chwili uroczystości ZP już od paru miesięcy produkowały stal jakościową i sprzęt artyleryjski, elektrownia dawała prąd, także do sieci krajowej, a na osiedlu, w komfortowych warunkach mieszkało 4 tysiące osób, mając do dyspozycji pełną infrastrukturę techniczną i socjalną.