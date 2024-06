„Jestem, czuję, interweniuję” to tytuł konferencji, która odbyła się 13 czerwca z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK).

Program konferencji był bardzo interesujący, w jej ramach uczestnicy spotkania mogli wysłuchać wykładów prof. Jacka Pyżalskiego, pt. „Wypalenie zawodowe i zaangażowanie w profesjach pomocowych – co niszczy i co wspiera”, Sabiny Lasok-Chwiedoruk, pt. „Dentysta, badanie krwi, trening, superwizja – dolegliwa konieczność czy realne wsparcie? Organizacja procesu superwizji oraz nastawienie do niej superwizanta jako czynniki chroniące przed wypaleniem zawodowym”.

SOWiIK, funkcjonujący od 25 lat, jest instytucją powiatową o szerokim zakresie wsparcia, dostępną całodobowo przez cały rok, również w niedziele i święta. Mieszkańcy powiatu stalowowolskiego mogą korzystać z bezpłatnej pomocy w sytuacjach kryzysowych, takich jak przemoc domowa, konflikty rodzinne, żałoba, utrata bliskiej osoby, zdarzenia losowe (np. wypadki komunikacyjne), problemy wychowawcze czy sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu.

W ramach ośrodka oferowane są usługi wsparcia psychologicznego oraz porady prawne. Kluczową rolą SOWiIK jest także prowadzenie hostelu, który zapewnia schronienie osobom w kryzysie, gdy ich rodzina nie jest w stanie udzielić im potrzebnej ochrony. Hostel służy mieszkańcom powiatu, którzy doświadczyli przemocy, zostali ofiarami pożarów, powodzi, katastrof budowlanych czy innych nagłych zdarzeń.