Pasjonujący się historią uczeń stalowowolskiej „dwunastki” z sukcesem rywalizował z uczniami z całej Polski. Dla Jakuba polska historia ma coraz mniej tajemnic.

Jakub Długosz jest uczniem PSP nr 12 im. Jana Pawła II w Stalowej. Chodzi do klasy 7b, której wychowawczynią jest Jadwiga Jankiewicz. W przygotowaniach do olimpiady i konkursów pomagała mu nauczycielka historii – Marzena Kozioł.

Finał Olimpiady Historycznej Juniorów przeprowadzono w Poznaniu na terenie Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza od 8 do 10 marca tego roku. Jakub zajął 7 lokatę i uzyskał po raz drugi tytuł Laureata. To najlepszy wynik wśród uczniów z województwa podkarpackiego biorących udział w olimpiadzie.

Drugim konkursem w jakim wziął udział ten zdolny uczeń był Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. mjr. Marka Gajewskiego. Uczeń ze Stalowej Woli zdobył największą liczbę punktów na etapie ponadwojewódzkim (drugi wynik w Polsce) i zakwalifikował się jako jeden z czworga uczniów do Zawodów Laureatów – Gali Finałowej XXIX edycji Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864, od konfederacji barskiej do powstania styczniowego „Za naszą i waszą wolność”. Gala finałowa odbywała się od 4 do 6 czerwca br. Warszawie, w Sali Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli. Jakub zdobył największą liczbę punktów, 64 na 71 możliwych do zdobycia, tym samym zajął I miejsce i uzyskał tytuł Laureata. Zmagania laureatów obejmowały następujące dziedziny: historia oręża polskiego w sztuce, geografia militarna, broń i barwa, w tym analizowanie ekspozycji muzealnej i rozpoznawanie poszczególnych zabytków, eksponatów muzealnych, zabytków i obiektów historycznych. Uczestnicy zwiedzili Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i złożyli kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Oglądnęli film „Powstaniec” o ks. Stanisławie Brzósce – polskim duchownym rzymskokatolickim, generale i naczelnym kapelanie województwa podlaskiego w czasie powstania styczniowego, naczelniku wojennym powiatu łukowskiego, organizatorze i dowódcy oddziału powstańczego złożonego z chłopów.

Natomiast w konkursie przedmiotowym z historii dla uczniów szkół podstawowych województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2023/2024 organizowanym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, tak jak w poprzednim roku, Jakub uzyskał tytuł laureata z największą liczbą punktów na Podkarpaciu. Tematem przewodnim zmagań uczestników była sentencja Cypriana Kamila Norwida: „Heroizm nie jest w samych bitwach, ale na wszystkich polach życia i nieustannie…”.

Redakcja „Sztafety” gratuluje Kubie tak wybitnych osiągnięć i imponującej wiedzy.