Przebudowa 3,8 km drogi była możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych. Prace trwały 6 miesięcy i kosztowały ponad 5,5 mln zł.

Przebudowana droga powiatowa Nr 1075R poprawiła powiązania komunikacyjne w powiecie niżańskim oraz lepiej skomunikowała mieszkańców wsi Koziarnia z DW 863 oraz ościennych miejscowości.

13 czerwca br. odbyło się uroczyste odebranie i przekazanie do użytku inwestycji, której wykonawcą było Przedsiębiorstwo MOLTER Spółka z o.o. z Głogowa Małopolskiego.

– To kolejna inwestycja zrealizowana w gminie Krzeszów, kolejna zmodernizowana droga. Rzeczywiście w ostatniej kadencji dużo się działo, dużo dróg na terenie gminy Krzeszów zostało zmodernizowanych, szczególnie w programach Polskiego Ładu. Przykład Koziarni, to przykład, że warto sięgać po środki unijne. Koziarnia na pewno dużo zyskała w tamtej kadencji, ale i w tej też jeszcze zyskuje. Dziękuję panie starosto, że ta inwestycja została wykonana bez wkładu własnego Gminy Krzeszów. Naprawdę to jest bardzo dużo, ponieważ ten wkład własny byłby tutaj spory, a te środki, które gmina musiałby przeznaczyć, przeznaczyła na inne zadania, bo realizujemy też dużo inwestycji własnych, więc ten wkład własny jest potrzebny – mówił w czasie otwarcia drogi wójt gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski.

Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła 5 522 257,30 zł, z czego 3 443 138 zł stanowi dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozostała kwota w wysokości 2 079 119,30 zł to środki własne Powiatu Niżańskiego.

Realizacja inwestycji trwała 6 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. od listopada do maja 2024 r.

Przedsięwzięcie obejmowało przebudowę drogi powiatowej Nr 1075R o długości 3,8 km. Inwestycja polegała na wzmocnieniu istniejącej jezdni poprzez wykonanie warstw podbudowy, nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. 3 707,5 m, utwardzonych poboczy, ścieku przykrawężnikowego, przepustów, zjazdów na posesje, kanalizacji deszczowej, budowie kanału technologicznego, montażu oznakowania poziomego – pionowego. W ciągu drogi w miejscowości Koziarnia, w miejscu istniejącego chodnika, została wykonana droga dla pieszych i rowerów z kostki brukowej betonowej kolorowej na długości 324 m.

W odbiorze zakończonej inwestycji udział wzięli: poseł na Sejm RP Rafał Weber, starosta niżański Robert Bednarz, wicestarosta Józef Sroka, przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, radna powiatu Małgorzata Kuś, wójt gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski, radni gminni i jednocześnie sołtysi: Erwina Duch i Ewa Reichert, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach oraz przedstawiciele wykonawcy inwestycji: Łukasz Molter – prezes zarządu, Krzysztof Błądek – kierownik budowy, Andrzej Drabik – kierownik robót oraz pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Nisku: naczelnik wydziału Jadwiga Maluga i główny specjalista Beata Zaręba.

– To też inwestycja strategiczna, bo łączy dwa powiaty, Powiat Niżański i Powiat Leżajski – mówił starosta Robert Bednarz. – Niech ta inwestycja służy mieszkańcom gminy Krzeszów, mieszkańcom miejscowości Koziarnia i wszystkim innym, którzy z tej infrastruktury przejeżdżając, będą korzystać. Aby korzystali bezpiecznie i komfortowo. Dziękuję bardzo panu posłowi Rafałowi Weberowi ówczesnemu wiceministrowi infrastruktury za wsparcie, aby inwestycje w Powiecie Niżańskim były realizowane na jak największym poziomie dofinansowania

– Szanowni Państwo skala inwestycji drogowych, które w ostatniej dekadzie miały miejsce i mają miejsce na terenie Powiatu Niżańskiego jest naprawdę imponująca. Wszyscy wiemy, że zmodernizowane drogi to większe bezpieczeństwo, to lepszy komfort przemieszczania się, ale to również podniesienie potencjału i wartości danej miejscowości. Bardzo gorąco za to Panu Staroście, Robertowi Bednarzowi dziękuję, bo wszyscy wiemy, jak dużą uwagę przykłada do tego, aby Powiat Niżański był dobrze skomunikowany – powiedział poseł Rafał Weber.