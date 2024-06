W czwartek, 20 czerwca przygotowania do debiutanckiego sezonu w I lidze rozpoczęła Stal Stalowa Wola. W pierwszych zajęciach uczestniczyło 24 piłkarzy. Wśród nich Dawid Łącki i Cyprian Pchełka.

Łącki ma 19 lat i od ósmego roku życia trenował w akademii piłkarskiej Polonii Warszawa. Po świetnym dla siebie sezonie w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów U 19 – z 21 golami w 20 meczach zajął drugie miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców – został włączony do składu pierwszej drużyny i klub z Konwiktorskiej w Warszawie łączył z nim duże nadzieje, ale zawodnik ze swoim menedżerem, a zapewne także z ojcem, który jest trenerem piłkarskim, wybrali inną drogę rozwoju piłkarskiego. Nie w Warszawie, lecz w Stalowej Woli u trenera Ireneusza Pietrzykowskiego. Nie powinno to jednak nikogo dziwić. Szkoleniowiec Stali udowodnił, że nie boi się stawiać na młodych – vide: Sukiennicki, Pioterczak, Chełmecki, Ziarko. I jeżeli tylko Łącki podpisze umowę, to na pewno nie będzie li tylko uzupełnieniem składu.

Drugim młodzieżowcem, którym może trafić na Hutniczą jest urodzony w Nisku 17-letni Cyprian Pchełka. Byłby to jego powrót do klubu, którego po części jest wychowankiem. Przygodę z piłką zaczynał u trenera Michała Czubata w Akademii Piłkarskiej Stalowa Wola, która przekazała nieodpłatnie zawodnika do Stali PSA. Latem 2021 roku Cyprian trafił do rezerw Legii Warszawa. Zajmujący się w tamtym czasie transferami w Stali, Marek Citko wymienił go na Oskara Wojtysiaka.

W ubiegłym roku Cyprian Pchełka został wicemistrzem Polski do lat 17, niedawno zdobył złoty medal MP juniorów starszych (U-19). W sezonie 2023/24 rozegrał 30 spotkań w 3-ligowych rezerwach Legii, strzelił 3 gole, zanotował 4 asysty. Zadebiutował w reprezentacji Polski do lat 18. Do Stali miałby trafić na zasadzie rocznego wypożyczenia.

Trzeci piłkarz, który jest bardzo blisko podpisania umowy to 26-letni bramkarz Adam Wilk – wychowanek Cracovii, ostatnio zawodnik Hutnika Kraków.

Wiadomo już natomiast na sto procent, którzy piłkarze odchodzą ze Stali. Dominik Maluga, Wojciech Muzyk, Piotr Rogala, Łukasz Seweryn, Bartosz Wiktoruk oraz Maciej Wojtak. 30 czerwca kończą się im kontrakty i nie zostaną one przedłużone.