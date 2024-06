Dwa zarzuty kradzieży usłyszał 30-letni mieszkaniec Stalowej Woli. Mężczyzna, w dwóch drogeriach ukradł łącznie 7 perfum. Wartość skradzionego towaru została wyceniona na ponad 2 tysiące złotych. Mężczyzna za popełnione czyny odpowie teraz przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W maju, do stalowowolskiej jednostki zgłosił się przedstawiciel jednej z drogerii, który zawiadomił o kradzieży 3 perfum o wartości ponad 1000 zł. Do sprawy dołączony został zapis ze sklepowego monitoringu. Policjanci zostali zapoznani z wizerunkiem dwóch mężczyzn, którzy znajdowali się na nagraniu.

Kilkanaście dni później, w rejonie komendy, policjant wydziału dochodzeniowo-śledczego zauważył mężczyznę, który odpowiadał wizerunkowi z nagrania i udał się za nim. Poinformował o tym dyżurnego, który na miejsce skierował patrol. Mężczyzna wszedł do jednej z klatek. Funkcjonariusz ustalił, w którym mieszkaniu może się znajdować. Kobieta, która otworzyła drzwi zaprzeczyła aby mężczyzna tam przebywał. Policjanci nie dali jej wiary.

Mundurowi weszli do środka i sprawdzili mieszkanie. W jednym z pomieszczeń, za łóżkiem, zauważyli ukrywającego się mężczyznę. Okazał się nim 31-letni mieszkaniec Stalowej Woli. Mężczyzna przyznał, że to jego wizerunek został utrwalony na nagraniu, jednak on nic nie ukradł. Oświadczył, że był jedynie w towarzystwie znajomego, który to najprawdopodobniej dokonał kradzieży. Mężczyzna, w trakcie rozmowy kilkakrotnie podawał różne wersje. Do wyjaśnienia okoliczności został zatrzymany.

W toku przeprowadzonych czynności ustalono, że kradzieży dopuścił się drugi z mężczyzn, 30-letni mieszkaniec Stalowej Woli. Jego wizerunek także zarejestrowała kamera sklepowego monitoringu. Okazało się, że to nie była jedyna kradzież jaką miał na swoim koncie 30-latek. Podobnej kradzieży dokonał również w innej drogerii. Jego łupem padły wówczas 4 perfumy o wartości także ponad 1000 zł.

30-latek usłyszał dwa zarzuty kradzieży. Wartość skradzionego towaru została wyceniona łącznie na ponad 2 tysiące złotych. Za swoje czyny odpowie przed sądem. Przestępstwo kradzieży zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.