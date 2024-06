W środę, 18 czerwca obyła się konferencja zwołana przez dyrektor szpitala oraz starostę stalowowolskiego. Była poświęcona tomografii komputerowej serca wykonywanej od maja w szpitalu powiatowym oraz akcji badań poziomu PSA we krwi, adresowanej do mężczyzn z terenu powiatu.

Szpital pozyskał specjalny moduł do wykonywania tomografii serca oraz pracownika, który wykonuje to badanie. Zaczęto je wykonywać już w kwietniu aby przepracować cały proces i jego przebieg.

– Pozyskaliśmy radiologa, który na tyle się przeszkolił, zrobił już tyle badań w swojej karierze zawodowej, że może te badania u nas wykonywać jak i opisywać ich wyniki. Tym specjalistą jest doktor Robert Pajor, który pracuje w gronie naszych radiologów – powiedziała dyrektor szpitala Monika Pachacz-Świderska.

Obecnie na badanie rozpisywanych jest około 12 pacjentów dziennie. Aby zarejestrować się na tomografię serca trzeba mieć skierowanie od specjalisty i zarejestrować się w szpitalu w Stalowej Woli na to badanie.

– Najczęstszym zastosowaniem tomografii serca jest diagnostyka choroby wieńcowej serca u pacjentów, których objawy sugerują pośrednie lub niskie prawdopodobieństwo wystąpienia choroby wieńcowej. Jest to alternatywa przed inwazyjnym badaniem jakim jest koronarografia – poinformował specjalista kardiolog Zbigniew Chyła.

To badanie wykorzystuje się także w przypadku ostrych stanów zagrożenia życia jakim jest ostra zatorowość płucna, do diagnostyki tętniaka rozwarstwiającego aorty, drożności stentu, potencjalnych anomalii tętnic wieńcowych, chorób osierdzia, guzów serca, żył płucnych czy też zatoki wieńcowej oraz kardiomiopatii prawej komory serca.

Drugą kwestią poruszoną na konferencji była wspólna akcja szpitala i starostwa „Razem dla zdrowia – prostata”, polegająca na badaniu poziomu PSA we krwi.

– Chcemy zaprosić mężczyzn 40+ z naszego powiatu na badanie, które będzie można wykonać od 21 do 27 czerwca. Rejestracja jest otwarta już od 18 czerwca – powiedziała Beata Koń naczelna pielęgniarka.

Pacjenci, u których w badaniu wyjdzie podwyższony poziom PSA we krwi będą mogli uzyskać poradę w poradni onkologicznej aby pogłębić diagnostykę.

Kolejną dobrą wiadomością dla pacjentów było to, że do grona lekarzy stalowowolskiego szpitala dołączył ortopeda dziecięcy. Zacznie on przyjmować w poradni specjalistycznej przy szpitalu już od 27 czerwca.