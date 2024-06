Miasto Stalowa Wola planowało na Sanie budowę slipów czyli miejsc do wodowania łodzi ratowniczych. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w tegorocznym budżecie, jednak ze względu na sytuację miasta, zadanie prawdopodobnie trafi na listę rezerwową.

– Jest to jedno z tych zadań niestety nie mające szczęścia również w związku z tymi informacjami które przekazywałem radnym na sesji. W tej chwili stworzyliśmy listę zadań, o charakterze rezerwowych, w związku z koniecznością wypłaty podwyżek dla nauczycieli, które nie zostały pokryte subwencją rządową i niestety kwotą ponad 11 mln zł obciążają bezpośrednio budżet miasta Stalowej Woli. My musimy stworzyć listę zadań rezerwowych – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

I choć jest to ważna inwestycja bowiem brak slipów wpływa na wydłużenie czasu reakcji jednostki ratowniczej, to prawdopodobnie na jej realizację trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

– W środowisku samorządowym toczy się olbrzymia dyskusja i taki postulat do rządu, aby kwota ponad 10 mld która jest w całym samorządzie polskim sygnalizowana jako brakująca, aby jednak te środki znalazły się w okresie wakacyjnym, tak abyśmy mogli realizować te zadania, które były wcześniej planowane. Jeżeli nie będzie dodatkowej dotacji ze strony rządu to niestety my będziemy musieli podjąć decyzję o wycofaniu istotnej ilości zadań inwestycyjnych aby pokryć ten deficyt, który nie został przez nas wygenerowany, a jesteśmy zobligowani do tego żeby te przepisy ogólnopolskie realizować – poinformował włodarz miasta.