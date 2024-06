W nowym sezonie 2023/24 w lidze okręgowej zagra Słowian Grębów – mistrz grupy I klasy A oraz LKS Brzyska Wola, najlepsza drużyna grupy II. Pozostaje jeszcze jedno miejsce do obsadzenia. Walczą o nie wicemistrzowie obydwu grup, Olimpia Pysznica i KS Podwolina.

Dzisiaj, w środę 19 czerwca, o godz. 18 odbędzie się pierwsze spotkanie o awans, którego gospodarzem będzie klub z Podwoliny. W sobotę, 22 czerwca, o godzinie 17 rewanż w Jastkowicach, bo przypomnijmy, że to tam rozgrywa w tym sezonie swoje mecze Olimpia. I grała także w ostatniej kolejce, będąc gospodarzem derbowego pojedynku z prawdziwym gospodarzem obiektu, Bukową Jastkowice. Spotkanie dobrze zaczęło się dla „niebiesko–biało–zielonych”, bo już w 6. minucie karnego wykorzystał grający prezes Bukowej, Michał Partyka. W 19. minucie podwyższył prowadzenie Paweł Kaczmarczyk. I kto wie, jak potoczyłyby się losy tego meczu, gdyby nie dwie żółte kartki, jakie ujrzał w krótkim odstępie czasu grający trener Bukowej, Wojciech Dziura. Olimpia bardzo szybko wykorzystała osłabienie przeciwnika. Trzykrotnie do bramki Bukowej trafił Fabian Mścisz. Po przerwie dołożyła trzy kolejne gole, a wynik ustalił kilka minut przed końcem, obrońca Bukowej, Grzegorz Słowik.

Sześć bramek zdobył na koniec sezonu także lider z Grębowa. Ostatnią w tym sezonie bramkę zdobył dla Słowianina zdobył trener Tomasz Telka, który wszedł na boisko w 68. minucie, a dwadzieścia minut później celnie uderzył z „jedenastki”.

W grupie II Podlesianka wygrała u siebie z Łęgiem Stany i wyrzuciła go z podium. Kiepsko pożegnał się ze swoimi kibicami Retman Ulanów. Po niecałych 20. minutach gry przegrywał z KS Sarzyna 0:4. Skończyło się 3:7.

Z grupy I spadają do B klasy: Sokół Sokolniki i Wichry Rzeczyca Długa, natomiast z grupy B: Tanew Harasiuki i San Wierzawice.

Grupa I, wyniki 26. kolejki:

Olimpia – Bukowa 6:4 (3:2), Mścisz (22, 31, 39), P.Młynarczyk (55), Pchełka (67), W.Kuiora (68) – Partyka (6-karny), Kaczmarczyk (19), B.Kuziora (69), Słowik (83), Sokół – Czarni 1:4 (0:3), Stępien – A.Chamera (17), Tatar (31), Hamera (43), Torba (88), LZS Żabno – Wisan 2:4 (0:3), Olejarz (51), Kazcor (90-karny) – I.Hynowski (8), Leśniak (15), Kubisztal (42), Furdyna (65-karny), Wichry – Unia 2:8 (1:3), Nowakowski (3), Wierny (71) – Nowak (5, 27), Gałużny (33), Zając (50), Muciek (58), Andrasik (62, 65), Kawęcki (77), Słowianin – LZS Jadachy 6:2 (4:1), Piechniak (12, 26), Nieradka (16, 65), P.Kozieł (43), Telka (88-karny) – T.Wolan (36-karny, 79), Kolejarz – LZS Wola Rzeczycka 3:0 v.o., San – Junior 0:0.

Najlepsi strzelcy: 38 – Broda (San), 28 – T.Wolan (LZS Jadachy), 24 – Lewicki (Kolejarz), 22 – Nieradka (Słowianin), 21 – Kaczmarczyk (Bukowa), 19 – Pchełka (Olimpia).

Grupa II, wyniki 26. kolejki:

Brzyska Wola – Staromieszczanka 2:0 (0:0), Staroń (74), Kotulski (88), KS Podwolina – Tanew 2:1 (1:1), Kutyła (8, 83) – Kasprowicz (33), Podlesianka – Łeg 2:0 (1:0), K.KOwalski (4), M.Kowalski (56), San – Unia 1:5 (0:2), Wisniowski (90) – Karwacki (9), Nenerov (22), Kucz (59), Hanejko (71), Chmiel (74), Górnovia – Advit 3:2 (2:0), Bizior (15), Piersiak (23), Słonina (55) – Harasiuk (68), Kusiak (81), Retman – KS Sarzyna 3:7 (1:5), Szewc (20), Tyczyński (57), Kazio (87) – Niedbała (3, 8), Paszek (15, 16, 37), Gnatek (60, 89).

Najlepsi strzelcy: 25 – M.Kowalski (Podlesianka), 21 – Ryś (Łęg), 20 – Kutyła (Podwolina), 15 – Miazga (Francesco), 14 – Kusiak (Advit), 11 – Hacia (Brzyska Wola).

Tabele za www.regiowyniki.pl